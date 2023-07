È uno dei più famosi attori del grande schermo ed è davvero difficile pensare che oggi abbia già 93 anni. Clint Eastwood è tornato a far parlare di se sulle pagine dei più noti quotidiani del mondo, lo scorso anno, per una notizia che ha decisamente stravolto la sua vita.

L’attore è abituato ad essere oggetto di critiche e polemiche, dopo aver vissuto per circa settant’anni sotto i riflettori. Ma questa la volta, Clint Eastwook ha scoperto qualcosa che non si aspettava.

La star ha accolto tra le sue braccia sette figli e solo nel 2022, ha scoperto di avere una figlia di cui non conosceva l’esistenza. Una donna è apparsa nella sua vita, all’improvviso ed in modo inaspettato, affermando di essere sua figlia.

Dopo essersi informato a dovere, l’attore ha scoperto tutta la verità. Agli inizi degli anni ’50, Eastwood ha avuto una relazione con Maggie Johnson e in contemporanea frequentava una donna di Seattle. Ciò prima che il suo nome diventasse uno di quelli più conosciuti al mondo.

La relazione con quella donna, tuttavia, non durò molto. Ciò che la star non sapeva, è che era rimasta incinta e, poiché avevano preso la decisione di non vedersi più, aveva scelto di dare quella bambina in adozione.

La piccola Laurie Murray è stata adottata da una famiglia di Seattle. Cresciuta e desiderosa di conoscere la sua storia, la ragazza ha preso la decisione di scoprire chi fossero i suoi veri genitori. Aveva bisogno di conoscere le sue origini. Per farlo, la giovane ha chiesto aiuto a delle persone esperte, riuscendo così a trovare dei documenti con il nome della madre e del padre. Non poteva essere vero, era figlia di un famoso attore. Ha deciso così di contattare prima la madre, che si è rifiutata di incontrarla e in seguito Clint, che è rimasto scioccato dalle sue parole.

Clint Eastwood ha accolto la donna nella sua vita

L’attore si è mostrato comprensivo e amorevole con quella donna che diceva di essere sua figlia e che in realtà lo era davvero. I due si sono avvicinati con il trascorrere degli anni. Hanno imparato a conoscersi e rispettarsi. Ogni anno trascorrono le vacanze insieme, con il resto della famiglia.

La notizia è emersa solo quando il biografo di Clint ha scritto della sua relazione con quella donna di Seattle. Sembrerebbe, dalle indiscrezioni emerse, che Laurie e la sua famiglia fossero benestanti anche prima di fare l’incredibile scoperta. Non si è trattato di una qualunque donna che ha provato a fingere di essere la figlia di una star, con il solo obiettivo dell’eredità. E non si è trattato di una donna che è corsa a raccontarlo al mondo. La notizia è sempre rimasta riservata, fin quando non è stata rivelata dal biografo di Eastwood.