Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno affrontando una nuova situazione complicata che li vede separati dai loro bambini. Una decisione sofferta ma inevitabile che ha segnato ancora una volta l’estate della giovane coppia.

Il loro amore nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha portato alla nascita del loro primo bambino Gabriele. Purtroppo la ex gieffina già durante la sua gravidanza aveva contratto il Covid-19 che l’ha spinta a trascorrere diverse settimane lontano dalla sua famiglia e dagli affetti più cari.

Di recente ancora una volta, Clizia ha dovuto prendere le distanze dalla sua prima figlia e dal secondogenito a causa della sua nuova positività al virus. Questa volta però, anche Paolo Ciavarro è risultato positivo al Covid tanto da volersi isolare per evitare di poter contagiare i suoi famigliari.

La coppia di recente ha voluto aggiornare i suoi fan in merito al bruttissimo periodo che stanno vivendo e che, ancora una volta, li ha colpiti in modo duro e drastico. Gli ex gieffini hanno voluto informare tutti i loro follower attraverso delle semplici e dettagliate storie Instagram.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro separati dai loro figli

All’interno dei propri profili social la coppia ha così spiegato di essere risultata positiva al Covid-19 decidendo di isolarsi per il bene dei propri figli. “Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al Covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza” afferma Clizia Incorvaia.

Il suo modo di parlare e la mancanza nei confronti dei suoi figli Nina e Gabriele, ha lasciato supporre che anche il suo compagno Paolo sia risultato positivo. In pochissimo tempo sono tanti i fan che hanno lasciato un messaggio di affetto nei confronti della ex gieffina e del suo compagno Ciavarro.

Il loro amore nato all’interno del Grande Fratello Vip, ha conquistato migliaia di utenti che tutt’ora seguono quotidianamente le loro vicende e le loro dichiarazioni. La coppia dopo aver dato alla luce il loro bellissimo bambino Gabriele, hanno affermato di essere pronti al grande passo del matrimonio.

A breve Clizia e Paolo potrebbero celebrare il loro matrimonio proprio come avevano già dichiarato in precedenza. Non ci resta quindi che aspettare il loro annuncio ufficiale per coronare il loro grande amore.