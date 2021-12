Clizia Incorvaia incinta ha paura dell’attuale situazione sanitaria. Anche perché la figlia Nina è risultata positiva al Covid. E ora non solo deve affrontare una gravidanza in un’emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Ma anche perché deve proteggere anche l’altra figlia che ha il coronavirus.

Clizia Incorvaia è al settimo mese di gravidanza. La modella e showgirl però non è tranquilla perché la figlia Nina, nata dall’amore con Francesco Sarcina, è positiva al Covid-19.

Famiglia virtuale, è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria).

Clizia Incorvaia è incinta del secondo figlio, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro. Ha paura per la figlia Nina positiva al coronavirus:

Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo.

In alcune storie su Instagram la showgirl, arrivando anche alle lacrime, racconta di come sta vivendo in ansia questi momenti e invita tutti quanti a non abbassare la guardia. Bisogna sempre essere prudenti contro questo nemico invisibile contro il quale combattiamo da due anni.

La showgirl italiana invita tutti a vaccinarsi e a prestare attenzione, seguendo le indicazioni degli esperti per proteggere se stessi e anche gli altri. E uscire finalmente dalla pandemia, che ormai è nostra cattiva compagnia da tanto, troppo tempo.