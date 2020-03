Clizia Incorvaia ospite a Non e La D’Urso per affrontare le 5 agguerritissime sfera Clizia Incorvaia ospite a Non e La D'Urso per affrontare le 5 agguerritissime sfere

È stata squalificata della casa del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia. La frase incriminante è stata: “Tu sei un pentito, tu sei un Buscetta e io non ci parlo con i pentiti”. Queste le pesanti parole che l’ex gieffina ha rivolto al suo amico Andrea Denver, per la sua nomination. Il Grande Fratello Vip prende così la decisione di squalificare l’influencer dal reality. Clizia Incorvaia, arrivata nello studio da Alfonso Signorini, tenta di giustificarsi: “Mi dispiace. Non so perché l’ho detto. Io vengo da una famiglia che ha sempre combattuto la mafia. Morivano le persone per strada e io questo lo so. Non so come mai mi sia successo, merito di uscire”. Ieri l’influencer è stata ospite a Live Non è la D’Urso per affrontare le 5 agguerritissime sfere. Quando si è seduta la ragazza ha trovata dinanzi a sé, Carmelo Abate, Daniele Interrante, Roberto Alessi, Eleonora Giorgi e la sua cara amica Lola Ponce. Gli opinionisti affrontano subito il discorso dell’infelice frase che Clizia Incorvaia ha pronunciato contro Andrea Denver. La ragazza non sa come giustificare le sue insensate parole. Roberto Alessi prende la parola: “Persone come te in Italia confondono il termine traditore con pentito”. La discussione prende una piega un po’ più leggera solo quando Daniele Interrante dice: “Punto di domanda sulla tua età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se così è, il tuo rapporto con Paolo Ciavarro è nato con una menzogna”. In studio si crea un po’ di caos e Clizia Incorvaia sdrammatizza il discorso, ma la D’Urso non gliela fa passare. La domanda arriva diretta: “Clizia hai mentito sulla tua età?”. L’influencer dà una risposta inaspettata: “Come diceva mia nonna, dopo i 30 anni non si dichiarano più”. Scoppia la polemica e l’unica a prendere le sue difese è Eleonora Giorgi: “Non aver paura dell’età sii fiera”.