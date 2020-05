Clizia Incorvaia smentisce Paolo Ciavarro: “Temptation Island Vip? Follia Pura” Clizia Incorvaia, ex gieffina, fa una smentita sul suo fidanzato Paolo Ciavarro definendo follia pura la partecipazione a Temptation Island

Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzata di Paolo Ciavarro conosciuto durante il programma, decide di fare una smentita su di lui affermando che si tratta di follia pura pensare che la coppia partecipi al format Mediaset Temptation Island Vip.

La storia d’amore tra bella siciliana Clizia Incorvaia ed il tenebroso romano Paolo Ciavarro procede a gonfie vele. La coppia è più affiatata che mai dopo aver visto il loro amore sbocciare all’interno della casa più spiata di Italia, quella del Grande Fratello Vip. I due non sono ancora riusciti a vedersi dopo l’uscita dal programma e l’isolamento domiciliare forzato ma la tensione e la voglia di vedersi è fortissima.

Clizia Incorvaia, ha deciso di fare una importante smentita dato l’amore che prova nei confronti Massimo Ciavarro circa le indiscrezioni messe in circolo negli ultimi giorni circa una loro potenziale partecipazione al programma Mediaset Temptation Island Vip. “No, è follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste indiscrezioni, ma non parteciperemo alla trasmissione. Non lo contempliamo proprio nel nostro modo di vivere”.

Come è ormai noto, tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro esiste una differenza di età non poco rilevante. La bella siciliana infatti va verso i 40 anni mentre il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ne ha solo 28. Per aver inizialmente mentito sulla sua vera età, Clizia Incorvaia è stata lungamente criticata dalle fan di Paolo Ciavarro e a puntualizzare le cose ci ha pensato senza troppi giri di parole:

“Le bugie sono altre. Molte persone mentono dalla mattina alla sera, soprattutto per quanto riguarda la felicità. Paolo pensava che avessi tre anni in meno, quindi non la ritengo una bugia”.

Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro l’età non ha mai rappresentato un limite o un problema, anzi. “Di Paolo mi ha colpito la sua anima che trovo affine alla mia. Non vivo il problema dell’età. Vedo lui come un mio coetaneo, sia intellettualmente sia esteticamente. Spero che sia sempre così.Sembra un uomo di altri tempi, ha atteggiamenti da vero principe e mi ha fatto sentire protetta come non mi aveva mai fatto sentire nessun uomo”. Queste sono state le parole dell’ex gieffina.