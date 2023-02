Perché lo hanno detto in diretta?

Ormai siamo abituati a pensare che ogni stranezza sul palco dell’Ariston sia da addebitare al FantaSanremo, che ormai è diventato anche più importante del Festival della canzone italiana. Ad esempio ieri tutti donavano i fiori ad Amadeus. Ma nella finale è successa una cosa che non dovrebbe essere nel regolamento del contest. Perché Colla Zio usa la parola Straguzzo a Sanremo 2023.

Durante la finale del Festival di Sanremo 2023, i Colla Zio salgono sul palco dell’Ariston per la finale di Sanremo 2023. A un certo punto dicono una parola, che poi viene anche urlata da Amadeus, dopo la loro esibizione con la canzone in gara “Non mi va”.

La band e il presentatore di Sanremo 2023, infatti, urlano la parola Straguzzo, un termine che, per chi non lo sapesse, appartiene allo slang milanese, usato dai giovanissimi. E infatti i componenti della band sono tutti di Milano. Cosa vuol dire Straguzzo?

Straguzzo in milanese vuol dire qualcosa di figo. Tutti, quando la band ha pronunciato la parola dello slang milanese, ripetuta poi anche da Amadeus, hanno pensato che forse fosse un bonus giornaliero per il FantaSanremo. O, peggio, un malus per la band.

Invece, anche l’account ufficiale del FantaSanremo ha tenuto a precisare che non si tratta di un termine che fa parte del regolamento del concorso. Anche perché poteva proprio essere un particolare bonus per la serata finale del Festival di Sanremo 2023.

Colla Zio e la parola Straguzzo a Sanremo 2023: ecco cosa significa la parola, che deriva dallo slang milanese

Il gruppo giovanissimo di milanesi canta sul palco dell’Ariston partecipando alla gara, con il brano “Non mi va”. La finale è importantissima e loro sono anche riusciti a conquistare tutti con la loro esibizione. Ma anche con il termine straguzzo, che Amadeus ha invitato tutti quanti in sala a urlare.

Straguzzo significa figo, bellissimo. Ed è stato ripreso anche sui social, che amano moltissimo il gruppo musicale che si è formato nel 2019 dall’unione di Armo, Mala, Lampo, Berna, Letta, esordendo a Sanremo con un brano bellissimo dopo la vittoria a Sanremo Giovani con il brano Asfalto.