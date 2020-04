Come Carolyn Smith impiega il suo tempo durante la pausa forzata Carolyn Smith, star di Ballando con le Stelle, in questo periodo di fermo televisivo, sta comunque impiegando bene il suo tempo attraverso una rubrica sul web

Carolyn Smith è una dei personaggi più amati di Ballando con le Stelle. Anche lei, però, di trova in un momento di pausa lavorativa, a causa del momento di fermi televisivo. Per questo motivo, le hanno assegnato una rubrica da portare avanti sul web, per impiegare bene il suo tempo.

La rubrica in questione è PILLOLEDISDF, ossia Pillole di Sensual Dance Fit. Il progetto le è stato affidato dal presidente di giuria di Ballando con le Stelle, che ha pensato di far contribuire la donna sul profilo di Sensual Dance Fit, già esistente. Il profilo in questione si occupa di donare, attraverso l’attività fisica ed il ballo, un po’ di serenità a tutte le donne stressate dalla famiglia e dal lavoro.

Promuove l’iniziativa anche attraverso il proprio profilo social, nel quale fa pubblicità all’evento scrivendo: “Sei pronta per domani? Sensual Dance Fit e Carolyn ti aspettano domani, 14 aprile, con la quinta lezione. Tantissime donne mi hanno scritto in questi giorni per dirci quanto sono entusiaste dell’iniziativa.”

La donna, in attesa della messa in onda della nuova edizione di Ballando con le Stelle, racconta quanto lei si stia impegnando nella registrazioni di questa rubrica. Così dice: “Abbiamo deciso di dare il nostro contributo, aiutando tantissime donne a ritrovare il benessere ballando da casa”.

L’obiettivo è davvero molto nobile, se si conta quanto possa pesare nella psiche di molte donne questo periodo di reclusione. Lo sport, si sa, è un bel toccasana per la psicologia umana: si può considerare una valvola di sfogo dalla quale far uscire tutte le sensazioni negative.

Sempre nell’attesa della futura messa in onda di Ballando con le Stelle 15, Carolyn Smith ne approfitta per mandare gli auguri di buona Pasquetta a tutti i suoi followers, mostrandosi con un bellissimo look total green. A commentare il post in questione è stata anche Samantha De Grenet, la quale scrive: “Tu sei sempre meravigliosa, il tuo sorriso è la tua arma vincente!”.