Vi ricordate com’era Adriana Volpe da giovanissima? Come ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo la conduttrice che recentemente è stata protagonista di un caso ai Fatti Vostri per una lite con Giancarlo Magalli? Scopriamolo insieme!

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio 1973: è una famosa conduttrice televisiva, nonché attrice ed ex modella italiana. Si è diplomata al Liceo Scientifico e poi si è trasferita a Roma. Dal 1990 ha iniziato la sua carriera da modella, sfilando a Milano e Parigi anche. Nel 1993 debutta in Rai come valletta per Scommettiamo che…?. Nel 1994 è Prima Miss dell’anno, mentre l’anno successivo il debutto sul grande schermo nei film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Nel 1999, dopo un’esperienza a TMC 2, torna in Rai per Mezzogiorno in famiglia, fino al 2009. Conduce anche Mattina in famiglia e alcuni programmi estivi targati Rai. Dal 2009 al 2017 è al tiimone de I fatti vostri. Nel 2012 si è anche laureata in Lettere. Mentre nel 2018 ha partecipato a Pechino express e nel 2020 al Grande Fratello VIP.

È stata sposata nel 2000 per soli quattro mesi con Chicco Cangini. Il secondo matrimonio, decisamente più lungo, è quello con l’imprenditore svizzero Roberto Parli, celebrato il 6 luglio 2008. Dalla loro unione l’11 agosto 2011 è nata Gisele.

Da quando era una ragazzina Adriana Volpe è cambiata molto, ma i tratti sono sempre rimasti i suoi. C’è chi vocifera, però, che ci sia dietro qualche intervento estetico.

A Striscia la notizia, nella rubrica Fatti e rifatti, è comparso una volta anche il volto di Adriana Volpe. Secondo la rubrica, infatti, pare che si sia rifatta naso e seno. Rispetto agli anni Novanta il naso oggi è più sottile e aggraziato, senza la gobbetta di un tempo. Mentre il seno è decisamente più abbondante, nonostante il fisico sia rimasto quello asciutto di un tempo. Sarà vero che si è rifatta?