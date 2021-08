Nel corso delle ultimi anni i social network hanno dato la possibilità a molti utenti di condividere i momenti più intimi della loro vita privata. In particolare alla maggior parte delle celebrità piace mostrare a tutti loro fan i ricordi della loro infanzia. Questo è il caso di Nina Soldano, la protagonista più amata della soap Un Posto Al Sole.

Nina Soldano è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. La celebre attrice ha compiuto il suo primo esordio circa nel 1987 grazie alla partecipazione del programma Indietro Tutta condotto da Renzo Arbore. A seguito di quest’ultimo successo è entrata a far parte della soap Un Posto Al Sole. Ma sapete come era la celebre attrice da bambina? Scopriamolo insieme.

Nina Soldano è una delle celebrità più amate della tv italiana per aver interpretato Martina Giordano nella soap Un Posto Al Sole. Tuttavia, la nota attrice oltre ad essere famosa nel mondo del cinema è anche molto conosciuta nel mondo del web.

Infatti la donna è molto attiva sui social network, in particolare sul suo profilo Instagram il quale conta più di 140 mila follower. Ed è proprio con i suoi seguaci che all’attrice piace condividere momenti della propria vita quotidiana e del proprio lavoro.

Di recente Nina Soldano ha pubblicato uno scatto il quale non è passato per niente in osservato agli occhi di tutti i suoi fan. Si tratta di una foto che ritrae la donna durante la sua infanzia, quando era solo una bambina. Impossibile non notare il suo sguardo tenero e curioso che ancora oggi rimane una caratteristica che la contraddistingue.

Senza alcuna ombra di dubbio, il post in questione sembra esser stato molto apprezzato da tutti i suoi fan. Nel giro di poche ore l’immagine è diventata virale in rete ed ha scatenato i numerosi commenti pieni di complimenti e di affetto dei seguaci della donna. Con queste parole Nina Soldano ha decido di riempire la didascalia del suo post: