Vi ricordate l’attore di Piccola Peste? È un film che negli anni passati ha avuto un grandissimo successo. Merito anche del giovanissimo attore che ha interpretato i panni di un bambino che, come suggerisce il titolo, era una vera e propria peste. Scopriamo insieme com’è diventato oggi e cosa fa.

Michael Oliver è un ex attore statunitense, nato a Los Angeles, in California, il 10 ottobre del 1981. La sua carriera di attore non è durata molto, dal momento che ha recitato solo da bambino, dal 1990 al 1995.

La sua carriera è iniziata presto, a solo 2 anni, come modello per un catalogo della Sears. A 6 anni è apparso in una pubblicità della Chevrorn Corporations. Qui viene notato da un agente, che gli permette di partecipare al casting di Piccola Peste.

Nel 1990 Michael Oliver esce al cinema con Piccola Peste. Un film per la famiglia fortemente criticato dalla critica, ma che ottiene un grande successo di pubblico, tanto che l’anno seguente esce il sequel, Piccola Peste torna a far danni. Ma come spesso accade per i film che arrivano dopo, non ha lo stesso seguito.

Fino al 1995 ha partecipato a serie tv. La sua ultima apparizione in una produzione cinematografica è di quell’anno, in Dillinger and Capone.

Michael Oliver, l’attore di Piccola Peste oggi

Michael Oliver oggi ha 39 anni. E non è più quel bambino che combina guai che abbiamo imparato a conoscere quando ha vestito i panni di Junior Healy di Piccola Peste.

Ormai da tempo non recita più ed è fuori dal mondo del cinema. Ai tempi del film, inoltre, si era parlato molto del tentativo di estorsione della mamma-manager ai danni della Universal Pictures. La donna era stata denunciata e la Corte Superiore stabilì che la famiglia doveva dare indietro molti soldi alla casa di produzione.

Fonte YouTube You Tutto

Attualmente è membro di due gruppi musicali, The Samples e Nural.