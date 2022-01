È il figlio di uno dei piloti di Formula Uno più strepitosi di sempre, che a bordo della sua Ferrari ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Fino a quel tragico incidente sugli sci che lo ha ridotto in fin di vita, costretto a letto, costantemente accudito dalla sua famiglia. Com’è oggi Mick Schumacher, il figlio di Michael Schumacher?

Mick Schumacher è figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher. E ha seguito le orme del suo celebre papà. Nel 2021 ha corso in formula uno con la Haas, un team statunitense che rende realtà il sogno del piccolo Schumi.

Il sogno è realtà e io ci ho sempre creduto. Correre per il team Haas in Formula 1 il prossimo anno è incredibile, non potrei essere più felice.

Per il 21enne tedesco Mick Schumacher un sogno diventato realtà.

Mick Schumacher è un pilota automobilistico tedesco nato a Vufflens-le-Chateau il 22 marzo del 1999. Figlio di Michael Schumacher e di Corinna Betsch, nonché nipote dell’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, ha iniziato con i Kart nel 2008.

Inizia a correre con lo pseudonimo di “Mick Betsch“, il cognome da nubile della mamma. E già all’epoca dimostra stoffa da vendere. Nel 2015 debutta con il suo cognome in Formula 4, partecipando anche al campionato italiano e non solo a quello tedesco nel 2016. Arriverà secondo in entrambi.

Nel 2017 corre nel campionato europeo di Formula 3 con Prema Powerteam e lo stesso fa nell’anno seguente. Ottiene il primo titolo in monoposto. La stagione successiva approda in Formula 2, confermato con Prema nel 2020: il 6 dicembre è campione!

Com’è oggi Mick Schumacher: è uguale a suo padre

Il 19 gennaio 2019 viene annunciato il suo ingresso nella Ferrari Driver Academy. Nel 2020 l’annuncio dell’approdo nella massima categoria, mentre nel 2021 debutta con la Haas.

Per la stagione 2022 sarà ancora un pilota Haas, ma sarà anche terzo pilota della Ferrari con Antonio Giovinazzi. Nel 2013 era con suo padre quando l’uomo è caduto sugli sci in Francia, rimanendo in coma per diversi mesi: ieri come oggi è lui il suo idolo e il suo modello!