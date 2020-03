Come sono diventati Brigitta, Albano junior e Jasmine, i figli di Loredana Lecciso Vi ricordate di Brigitta, Albano junior e Jasmine, i figli di Loredana Lecciso? Ecco come sono diventati oggi

Brigitta, Albano junior e Jasmine sono i figli di Loredana Lecciso? Ormai sono cresciuti e sono diventati grandi: ma come sono diventati oggi e quanti anni hanno? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla famiglia della soubrette e del cantante Al Bano.

Loredana Lecciso ha avuto due figli da Al Bano, che vanno ad aggiungersi a quelli avuti dal cantante di Cellino San Marco con Romina Power (Ylenia, nata nel 1970 e scomparsa nel nulla il 31 dicembre 1993, Yari Marco, classe 1973, Cristel, nata nel 1985, e Romina Jr Jolanda, nata nel 1987). A sua volta, invece, la soubrette aveva già una figlia, avuta dal precedente matrimonio con Fabio Cazzato, Brigitta.

Dall’unione con Al Bano, invece, Loredana Lecciso è diventata altre due volte mamma, dando alla luce nel 2001 Jasmine e nel 2002 Albano Junior soprannominato da tutti Bido.

Brigitta, figlia di Loredana Lecciso

Brigitta Cazzato è la primogenita di Loredana Lecciso, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato (durato dal 1993 al 1996). Oggi Brigitta ha 24 anni, è molto legata alla mamma e a tutta la famiglia Carrisi. Brigitta è molto amica di Romina Jr e Cristel, le figlie di Al Bano e Romina Power. Di lei si sa veramente poco, se non che è bellissima!

Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano

Jasmine è la prima figlia avuta da Loredana Lecciso e Al Bano. È nata il 15 giugno del 2001. È cresciuta a Cellino San Marco e si conosce poco della sua vita privata. Mentre la mamma ha sempre amato raccontare molto della sua vita, per i figli ha voluto sempre il massimo della privacy, per non far pesare loro il fatto di avere genitori famosi. In una recente intervista diceva di voler fare la pediatra o un’altra professione per aiutare chi aveva bisogno.

Ha già debuttato al cinema con La dama e l’ermellino, nei panni di Isabella d’Aragona.

Albano Jr. Carrisi, detto Bido, figlio di Loredana Lecciso e Al Babo

Albano Jr., detto Bido, è nato invece il 26 ottobre del 2002. La sua è una vita lontanissima dai riflettori. Si conosce poco di lui e anche le sue foto sono decisamente rare. Dopo la Maturità vorrebbe subito andare a lavorare, per gestire le tenute di famiglia. Adora lavorare nell’azienda creata dai Carrisi. A quanto pare dal papà ha ereditato anche una bella voce!