Sono tutti belli i bambini del mondo. Crescono a vista d’occhio e lasciano sempre mamme e papà senza parole per i loro scatti di crescita. Anche quando i genitori sono dei vip. Se ti stai chiedendo come sono diventati i figli di Francesco Facchinetti, oggi ti sveliamo quanti sono, chi sono, quanti anni hanno e come sono oggi.

La famiglia di Francesco Facchinetti è bella. E decisamente allargata. Nell’estate 2021 tutti insieme si sono divertiti in vacanze che non sono passate inosservate, complici i social sui quali spesso hanno condiviso gli scatti delle loro ferie. Tutti rigorosamente insieme.

Oggi Francesco Facchinetti è sposato con Wilma Helena Faissol: la coppia è sposata dal 2016 e dalla loro unione sono nati due splendidi bambini. Leone oggi ha 7 anni, mentre Lavinia Angelica Catherine, che tutti chiamano affettuosamente Liv, ha 5 anni.

Francesco Facchinetti, però, ha anche un’altra bambina, nata dalla sua relazione precedente con la conduttrice Alessia Marcuzzi, alla quale assomiglia davvero moltissimo. Anche Wilma Fassoil era già mamma: Charlotte è nata da una precedente relazione.

Dj Francesco e la sua bella famiglia allargata danno lezioni a tutti quanti, dimostrando che si può andare d’accordo e crescere insieme. Anche se l’amore tra i grandi è finito, quello per i bambini non smette mai. E crea grandissime emozioni.

I figli di Francesco Facchinetti sono la sua gioia

Questo amore INFINITO che c’è tra loro mi spiazza ogni giorno.

Queste le parole che Dj Francesco ha dedicato ai figli avuti con Wilma Helena Faissol, per spiegare il loro rapporto.