Come spende i suoi soldi Stefano De Martino? La risposta è esemplare

L’abbiamo visto letteralmente crescere e oggi Stefano De Martino è un diventato un uomo dai grandi valori. Cresciuto da una famiglia molto umile, il ballerino reso famoso da Amici di Maria De Filippi ha fatto molta strada e ha raggiunto il successo.

Cresciuto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il ragazzo prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi lavorava al mercato di frutta e verdura per portare a casa un po’ di soldi.

Come non molti, ha lavorato sodo per raggiungere il suo sogno e successivamente, proseguire gli studi nel mondo della danza. Il mondo dello spettacolo si è subito reso conto del talento del ragazzo che oggi ha ormai sfondato anche nell’ambito della conduzione.

Con il successo sono arrivati anche i primi guadagni, e come molti ragazzi alla sua età, ha sempre pensato che i soldi e le cose materiali portino alla felicità. Con il tempo, passata la prima fase si è reso conto che la felicità è in altro:

Nel tempo ho capito che non è così. È cambiato il mio rapporto con i soldi. Passato il momento del riscatto sociale in cui volevo guidare una macchina grande e indossare un orologio prezioso mi sono reso conto che queste cose non mi interessavano più di tanto.

Anche per i beni di lusso e i regali che sono immancabili per la sua famiglia, ha capito cosa conta davvero per chi è cresciuto in un ambiente non facile:

Se regalo un gioiello a mia nonna il suo primo pensiero è di nasconderlo in un cassetto per paura che qualcuno glielo rubi. Meglio fare loro la sorpresa di un divano nuovo o una cesta piena di frutta e verdura, come ho fatto durante le vacanze di natale. Sono regali che non li spaventano e riescono a goderseli.

Stefano De Martino si è tolto piccoli sfizi, ha comprato una barchetta con il nome Santiago che tiene ancorata al porto di Napoli, ma niente a che vedere con un lussuoso yacht. Allo stesso modo, la cosa più importante per lui è poter pagare una buona istruzione al figlio che sta per compiere 8 anni.