Ti sei mai chiesto com’era Cecilia Rodriguez da bambina? La sorella minore di Belen Rodriguez, con cui ha uno splendido rapporto, ha compiuto 31 anni e non li dimostra affatto. È sempre bellissima ed è spesso protagonista delle riviste di gossip per i suoi flirt, proprio come la sorella maggiore. Chissà se anche quando era piccola aveva così tanto successo!

Cecilia Rodriguez ha compiuto il 18 marzo scorso 31 anni. Chechu, il soprannome che le hanno dato in famiglia, ha ricevuto gli auguri di tutti quanti: sua sorella, le persone a lei care, Ignazio Moser con il quale è tornata, ma anche i suoi milioni di follower.

La prima a farle gli auguri per i suoi 31 anni è stata mamma Veronica Cozzani, che dal suo account di Instagram ha postato una dolce foto in cui la sua Chechu appare in tutto il suo splendore, quando era ancora una bambina.

Dolcissime anche le parole che la mamma ha dedicato alla sua piccolina, con tanto di scatto che la ritrae in tenerissima età: lo sguardo è sempre lo stesso, non trovi?

Buon compleanno al più simpatico e dolce dei Pesci, anche un po’ matto. Ma di buona fattura. Della migliore. Che tu possa essere felice oggi e sempre.

Cecilia Rodriguez da bambina: questa non è la prima foto della soubrette quando era piccina

Già in passato avevamo potuto ammirare la bella 31enne in tutto il suo splendore anche da bambina. La ragazza, classe 1990 per un metro e settanta di bellezza, aveva già mostrato quanto fosse dolce da bambina, mentre magari giocava con i fratelli Belen e Jeremias, rispettivamente la sorella maggiore e il fratello minore.

È sempre divertente vedere com’erano le celebrities quando erano piccole, non trovi? Si possono notare tante somiglianze con l’aspetto che, una volta cresciuti, i vip di turno avevano quando erano piccini!