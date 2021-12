Com’era Chiara Ferragni a 14 anni? Se vi state chiedendo se la fashion influencer più famosa del mondo era così bella anche quando era giovane, sappiate che sì, era molto bella anche da adolescente. È la stessa Blonde Salad a pubblicare una sua foto da teenager.

Di questi tempi anche l’influencer più famosa del nostro paese è a casa anche lei. E come ogni persona in questo momento, anche Chiara Ferragni approfitta del tempo libero a disposizione per riordinare tutta casa e aspetta con gioia le feste. Come sarà capitato a molti di voi, mettendo a posto nei cassetti sono saltate fuori delle vecchie foto.

L’influencer, infatti, mettendo a posto i cassetti della sua casa milanese ha scoperto una serie di fotografie che risalgono alla sua adolescenza. E che ci mostrano com’era Chiara Ferragni a 14 anni, quando ancora non era il personaggio famoso che è oggi e le foto gliele faceva sua mamma Marina Di Guardo, non i più famosi fotografi del mondo della moda.

Chiara Ferragni, come tutti noi, sente la nostalgia della sua famiglia. È chiusa in casa con il marito Fedez e i due figli e i milioni di follower che continuano a seguirla sui social network.

“Rispettiamo le regole. Stiamo distanti per tornare ad abbracciarci presto”: Chiara Ferragni lo ripete sempre e fin dall’inizio dell’emergenza sia lei sia il marito Fedez si sono dimostrate delle persone dal cuore d’oro. Sono stati tra i primi a lanciare una raccolta fondi che ha permesso di donare 4 milioni di euro per la nuova terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, operativa da lunedì.

Dai, non sarebbe bella una challenge a suon di foto dell’adolescenza?