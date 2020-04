Com’era Irina Shayk a 14 anni Com'era Irina Shayk a 14 anni? Era già bellissima e si vedeva che sapeva già bene come valorizzarsi, pur indossando una moda molto giovanile

Irina Shayk è una delle modelle più belle che ci siano al mondo. Famosa e apprezzata a livello internazionale, ha sfilato con i migliori marchi di moda. Ma com’era Irina Shayk a 14 anni? Era già bellissima come oggi? Sì, già prometteva moltissimo.

Irina Shayk, pseudonimo di Irina Valer’evna Šajchlislamova, è una top model russa, nata il 6 gennaio del 1986. Il padre era minatore di carbone tataro, di religione musulmana, mentre la madre insegnava musica russa.

A 14 anni rimane orfana di padre, morto a causa delle complicazioni di una polmonite.

La mamma è costretta a fare due lavori e Irina e la sorella Tatiana iniziano a lavorare nell’orto di casa per aiutarla. Dopo aver iniziato a studiare marketing, si iscrive a una scuola per estetiste, dove viene notata da un’agenzia di modella: nel 2004 vince un concorso di bellezza e da lì inizia la sua strepitosa carriera.

Ma com’era a 14 anni quando ha dovuto rimboccarsi le maniche per aiutare la madre e la sorella a sopravvivere dopo la morte del padre? Come dimostra una fotografia pubblicata dalla diretta interessata su Instagram era già bellissima. Certo, non vestiva gli abiti di alta moda che può permettersi oggi, ma dimostrava di seguire la moda, visto che all’epoca top corti e pantaloni a vita bassa erano davvero il must have. E lei aveva il fisico per indossarli.

La foto risale al 2000 e Irina viveva ancora in Russia. Aveva 14 anni e già la vita per lei era in salita, a causa della perdita del padre. La modella racconta che all’epoca si sentiva un maschiaccio, ma la bellezza che conosciamo molto bene oggi era già presente.

Caschetto corto, viso acqua e sapone, pantaloni a vita bassa, top corto e una posa già da diva. Ma con la semplicità che l’ha resa famosa sulle passerelle di tutto il mondo. E che ci ha fatto innamorare di lei.