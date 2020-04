Com’era Lorella Cuccarini da giovane Com'era Lorella Cuccarini da giovane? Ecco le foto della soubrette quando era ai suoi esordi e come è diventata popolare

Com’era Lorella Cuccarini da giovane? Ve la ricordate quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prima di diventare la più amata degli italiani? Scopriamo insieme com’era e soprattutto come è diventata la famosa donna del mondo dello spettacolo che conosciamo oggi.

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto del 1965. È conduttrice televisiva, ballerina, attrice, showgirl, cantante, conduttrice radiofonica. I genitori erano un ragioniere e una sarta. Forse non tutti sanno che ha una sorella e un fratello, Maria Luisa e Roberto. I genitori si sono separati quando lei aveva 10 anni. Da allora i rapporti con il padre sono stati pochissimi.

Diplomata al liceo linguistico da privatista nel 1994, Lorella Cuccarini inizia a ballare a 10 anni, andando a prendere lezioni alla scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. La prima apparizione televisiva è del 1978 a 12 anni, in Ma che sera, dove il suo insegnante di ballo era primo ballerino, programma condotto da Raffaella Carrà.

Nella prima metà degli anni Ottanta è stata ballerina di fila in show come Sponsor City con Fabio Fazio, Te lo do io il Brasile con Beppe Grillo e Il tastomatto con Pippo Franco. Fa parte anche del corpo di ballo di Heather Parisi nel tour in Italia e in Europa. Ed è apparsa in uno spot della Dreher. Poi la popolarità quando è stata scoperta da Pippo Baudo, che l’ha lanciata nel varietà di Rai 1 Fantastico 6 e Fantastico 7 nel 1985 e 1986.

Come l’ha scoperta Pippo Baudo? Era una delle ballerine di fila in una convention pubblicitaria di Algida. Da lì la sua carriera ha iniziato a decollare: e ora è ancora la più amata degli italiani.

Per quello che riguarda la vita privata, Lorella Cuccarini è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta (classe 1954), produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production.

Suo marito è conosciuto da tutti come Silvio Testi. La coppia ha avuto quattro figli: Sara. nata il 4 agosto 1994, Giovanni, nato il 19 settembre 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio, nati il 2 maggio 2000.