Serena Grandi è sicuramente una delle donne più famose del mondo dello spettacolo. Attrice molto apprezzata in film che hanno scritto pagine della storia del cinema italiano, oggi come è diventata? E com’era quando era una giovane ragazza?

Serena Grandi, nome d’arte di Serena Faggioli, è nata a Bologna il 23 marzo del 1958. Attrice e personaggio televisivo del nostro paese, è diventata famosissima negli anni Ottanta per aver girato come attrice protagonista di diversi film del cinema erotico italiano. Forme da pin up, bellezza mediterranea, è sempre stata una bellissima donna. Un vero e proprio sex symbol.

Dopo il diploma in programmatrice informatica e dopo aver seguito dei corsi in lingua inglese, ha cominciato a lavorare in un laboratorio di analisi. Ma il sogno era quello del cinema. E allora parte per andare a Roma, a Cinecittà. Nella capitale studia dizione e recitazione, partecipando anche a stage con famosi registi americani.

Le prime parti le ha in film come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, Teste di quoio, Pierino colpisce ancora, Pierino la peste alla riscossa!, Sturmtruppen 2 – Tutti al fronte, Acapulco, prima spiaggia… a sinistra. Fa parte anche del fantasy Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi e dell’horror cult Antropophagus di Joe D’Amato.

Nel 1985 l’incontro con Tinto Brass e la partecipazione al film erotico Miranda la fa diventare famosissima in tutta Italia. Continuerà a lavora con ruoli da femme fatale. Ha collaborato con Dino Risi, Paolo Villaggio, Lamberto Bava, Alberto Sordi. Inizia anche a lavorare in televisione. Nel 1998 recita in Montella di Tinto Brass e in Radiofreccia, dove è la mamma di Stefano Accorsi.

Nel 2003 è stata arrestata per una vicina di droga, da cui è stata poi prosciolta. In seguito ha partecipato al programma Il ristorante, al film film Il papà di Giovanna, alla miniserie tv Una madre, alla serie di Sky Cinema 1 Quo vadis, baby? ideata da Gabriele Salvatores. Nel 2010 è diretta da Pupi Avati in Una sconfinata giovinezza e poi nel 2013 ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello VIP.