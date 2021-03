“Con 9 giorni di ritardo, la nostra Lisa ha deciso di presentarsi”: l’annuncio sui social della neo mamma bis

Dopo tanta attesa, è arrivata la piccola Lisa: gioia immensa per mamma Tania Cagnotto

Con qualche giorno di ritardo, ma alla fine la gioia immensa è arrivata. Tania Cagnotto e suo marito Stefano Parolin, hanno potuto finalmente stringere tra le loro braccia la loro seconda bambina, la piccola Lisa. È nata questa mattina prestissimo e sia lei che la neo mamma bis sono in piena salute, come dimostra la foto pubblicata sull’account Instagram dell’ex campionessa di tuffi.

Poco più di una settimana fa, Tania aveva pubblicato un tenerissimo scatto di famiglia nel quale il protagonista assoluto era il pancione. L’ex campionessa aveva scritto nella didascalia che mancava solo un giorno, ma che ancora non c’erano segni dell’imminente nascita. Sfidando i suoi follower, aveva chiesto a tutti quale sarebbe stata secondo loro la data di nascita della sua secondo genita.

Nei commenti, amici e tifosi si sono sbizzarriti nel cercare di indovinare il giorno esatto in cui sarebbe atterrata la cicogna. Ma nessuno si è minimamente avvicinato. La piccola Lisa ha deciso di arrivare alle 3 del mattino di oggi, venerdì 5 marzo, con ben 9 giorni di ritardo.

Come si evince dalla didascalia, la felicità è stata davvero incontenibile per Tania.

Ce l’abbiamo fattaaaaa! Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi! Benvenuta al mondo piccola mia! 05.03.2021

Incontenibile la felicità anche per tanti amici e colleghi dello sport della tuffatrice, che si sono riversati tutti nei commenti per fare gli auguri alla famiglia felice che si è appena allargata. Su tutti, spuntano i commenti di Francesca Dallapè, storica compagna di trampolino di Tania Cagnotto. Ma anche quello di Massimiliano Rosolino, che scherzosamente scrive: “Avrà preso la rincorsa!“

Tania Cagnotto è già mamma della piccola Maya

La famiglia costruita negli ultimi anni da Tania Cagnotto, è davvero il ritratto della felicità. È stata proprio la famiglia che l’ex campionessa italiana ha scelto, anche di fronte alla possibilità di partecipare alle prossime olimpiadi di Tokyo.

Sposata dal 2016 con il commercialista Stefano Parolin, la Cagnotto è diventata mamma per la prima volta nel 2018, quando ha dato alla luce la piccola Maya.

La piccola Lisa è arrivata dopo qualche giorno di preoccupazione. Infatti, il padre di Tania, Giorgio Cagnotto, è stato ricoverato per le complicanze dovute al Covid. Tutto però si è risolto giusto in tempo per il parto.