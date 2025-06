“Concerti annullati” L’amatissimo cantante costretto a fermarsi, il motivo è serio: l’annuncio preoccupa tutti

Rod Stewart, rockstar 80enne, annuncia la cancellazione di sei concerti per motivi di salute, ma conferma la sua partecipazione al Glastonbury Festival previsto per il 29 giugno

Rod Stewart, celebre cantautore britannico con una carriera che attraversa sei decenni, ha recentemente fatto preoccupare i suoi fan con l’annuncio della cancellazione di alcuni concerti negli Stati Uniti. Il motivo di questa decisione è legato a problemi di salute, specificamente a un’influenza che lo ha costretto a fermarsi temporaneamente. Questa notizia arriva a pochi giorni dalla sua attesissima esibizione al Glastonbury Festival, che si svolgerà il 29 giugno.

L’annuncio della cancellazione dei concerti

Stewart, 80 anni, ha comunicato ai suoi seguaci di aver dovuto annullare sei concerti previsti in diverse località, tra cui Las Vegas e Stateline, Nevada. Due spettacoli in California, tuttavia, saranno riprogrammati. Su Instagram, il cantautore ha espresso il suo dispiacere per la situazione, dichiarando di essere “devastato” e scusandosi per eventuali disagi causati ai suoi fan. Il messaggio è stato accompagnato da un’emoji raffigurante un cuore spezzato, a sottolineare la sua emozione in merito alla cancellazione degli show.

Il ritorno al Glastonbury Festival

Nonostante le recenti difficoltà, l’esibizione di Rod Stewart al Glastonbury Festival non sembra essere a rischio, anche se i fan rimangono in attesa di conferme definitive. Il festival, noto per inaugurare la stagione estiva dei festival musicali nel Regno Unito, vedrà il cantautore esibirsi nella fascia “legend slots”, riservata ai grandi nomi della musica durante il pomeriggio della domenica. La partecipazione di Stewart è attesa con grande entusiasmo, vista la sua lunga e illustre carriera, costellata di successi indimenticabili.

La carriera di Rod Stewart

Rod Stewart è un’icona del rock, avendo venduto oltre 120 milioni di dischi nel corso della sua carriera. La sua musica ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica contemporanea, grazie a brani celebri come “Maggie May” e “Da Ya Think I’m Sexy”. Stewart ha iniziato la sua carriera con i Faces, per poi intraprendere un percorso da solista di straordinario successo. Recentemente, ha venduto il suo catalogo musicale per cento milioni di dollari, cedendo non solo i diritti delle sue canzoni, ma anche alcuni diritti sulla sua immagine all’Iconic Artists Group di Irving Azoff. Questa mossa evidenzia l’importanza del suo lavoro nel panorama musicale e la crescente valorizzazione dei cataloghi musicali nel settore.

Con un passato ricco di successi e un futuro che continua a promettere emozioni, Rod Stewart resta una figura centrale nel mondo della musica, capace di attrarre e coinvolgere diverse generazioni di fan. La sua attesa esibizione al Glastonbury Festival rappresenta un’opportunità imperdibile per celebrare un artista che ha lasciato un segno profondo nella cultura musicale globale.