Concerto Primo Maggio: Morgan non si presenta, Bugo canta da solo Sincero Scambio di ruoli al concerto del Primo Maggio: Morgan è assente all'evento, mentre Bugo si ritrova a cantare Sincero da solo

Il concerto del Primo Maggio ha avuto luogo come tutti gli anni, anche se, ovviamente, in modo un po’ diverso dal solito. Sono stati in molti ad esibirsi anche quest’anno, ma qualcuno non era presente. Infatti, vediamo Bugo da solo a cantare Sincero e Morgan assente all’evento, un piccolo scambio di ruoli.

Il concerto del Primo Maggio quest’anno è stato presentato da Ambra Angiolini, ma il format è stato decisamente diverso. Non solo il pubblico fisico era assente, ma anche i cantanti non erano tutti in loco. Infatti, alcuni si sono esibiti da remoto, con collegamenti, video registrati e interviste a distanza, alcuni anche sul palco, per preservare una certa qualità musicale.

Ambra Angiolini si trovava da sola, al Teatro delle Vittorie, di fronte ad una Piazza San Giovanni deserta. Dopo un primo momento di commozione, si può tranquillamente affermare che il Concertone annuale è stato un assoluto successo e che la presentatrice ha gestito il tutto con grande maestria e destrezza, adattandosi ad una situazione per nulla facile.

Si sono esibiti cantanti di grande importanza, come Gianna Nannini e Vasco, che hanno sicuramente contribuito a far risultare l’evento una grande esperienza. Tra questi c’era anche Zucchero, che ha, inoltre, anche messo un po’ a disagio la presentatrice con una battutina a distanza. Ma qualcuno mancava: Morgan.

Infatti, quando è arrivato il turno dei duo più discusso di Sanremo 2020, non si sono presentati tutti e due, ma solo Bugo ha preso parte all’evento. Lo si è visto solo ad interpretare Sincero, la canzone che ha portato tanto scandalo nei mesi precedenti e sul palco dell’Ariston. Data l’assenza si Morgan, Bugo è stato accompagnato da Nicola Savino.

Nonostante la mancanza di Morgan, l’esibizione è piaciuta molto al pubblico a casa. In questa sede, inoltre, l’artista ha presentato il suo nuovo pezzo, Mi manca, realizzato con Ermal Meta. Pochi giorni fa, il frontman dei Bluvertigo è diventato papà per la terza volta: la compagna Alessandra Cataldo ha dato alla luce la sua terza figlia, Maria Eco.