Conchita Wurst ha rivelato di essere positiva all’Hiv Conchita Wurst, la cantante che ha vinto l’Eurovision 2014, ha rivelato di essere positiva all'Hiv; ecco cosa l'ha spinto a dirlo pubblicamente

Conchita Wurst, la cantante che ha vinto l’Eurovision 2014, ha deciso di uscire allo scoperto qualche anno fa, rivelando di essere risultata positiva al virus dell’Hiv. L’artista era stata minacciata da un suo ex compagno: l’uomo ha provato a ricattarla e lei ha scelto di parlare per prima.

Conchita Wurst, la cantante drag queen che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2014, ha parlato apertamente della sua malattia, sperando di aiutare gli altri. L’artista di origini austriache registrato all’anagrafe con il nome di Thomas “Tom” Neuwirth, aveva partecipato all’Eurovision Song Contest 2014 a Copenaghen, in Danimarca, rappresentando l’Austria. Il quell’occasione, la cantante vinse con il brano “Rise Like a Phoenix”.

La notorietà le ha cambiato la vita ma, nello stesso tempo, l’ha resa un bersaglio per chi era alla ricerca di fama e denaro facili. La drag queen è stata ricattata da un suo ex compagno che l’ha minacciata che avrebbe rivelato al mondo intero la sua malattia. A quel punto, Conchita Wurst ha scelto di parlare pubblicamente del suo problema di salute, rivelando di essere positiva all’Hiv.

“Sono positiva all’HIV da molti anni –ha scritto la Wurst su Instagram- una cosa che per voi, per il pubblico, non ha alcuna rilevanza, ma un mio ex ragazzo ha minacciato di rendere pubbliche queste informazioni private ed io non potrò mai dare a nessuno il diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita; Oggi mi libero così da questa spada di Damocle”.

In seguito a questo coming out, Conchita Wurst ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto e vicinanza da parte di persone dal mondo intero. La decisione di parlare è stata presa anche per infondere coraggio a chi, come lei, combatte la battaglia contro l’Hiv.

“Con il mio coming out spero di aiutare a prendere più coraggio nella lotta alla stigmatizzazione delle persone con HIV” ha scritto Conchita, spiegando come la sua sia stata una decisione non facile: “ci sono tante ragioni per cui non volevo rendere pubblica questa informazione. Innanzitutto la mia famiglia, che sapeva e mi ha sostenuto fin dal primo giorno, ma cui volevo evitare questa esposizione. In secondo luogo ritengo che questa informazione dovesse interessare principalmente le persone con cui avrei potuto avere rapporti”.

Conchita Wurst ha fornito ulteriori dettagli sulla sua salute, anche per rassicurare i suoi fan:

“Sono in trattamento medico da quando ho ricevuto la diagnosi e, da molti anni, senza interruzione, la mia carica virale è diventata non rilevabile, vale a dire che non sono in grado di trasmettere il virus –ha spiegato- sto bene, e sono più forte, più motivata e più libera che mai”.

Come potete immaginare, ci sono molti personaggi del mondo dello spettacolo che combattono questa terribile malattia ma Concita Wurst è stata una tra i pochissimi, al livello internazionale, a rivelare pubblicamente la propria positività all’HIV.