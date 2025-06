“Congratulazioni zia” Belen Rodriguez rompe il silenzio sull’arrivo della sua nipotina

Belen Rodriguez ha recentemente condiviso un momento personale attraverso il suo profilo Instagram, dove ha mostrato la fede nuziale al dito in un post dedicato a una linea di cosmetici. Questo gesto non è passato inosservato ai suoi follower, che hanno subito iniziato a chiedere chiarimenti. La showgirl ha risposto alle domande dei fan, tra cui quelle relative alla sua prossima esperienza da zia, in riferimento alla nascita della figlia della sorella Cecilia, Clara Isabel. Tuttavia, sembra che tra le due sorelle ci siano tensioni non risolte, che hanno portato a un allontanamento tra di loro.

Belen rimette la fede al dito e risponde a una domanda sull’arrivo della nipotina

La questione della fede al dito di Belen ha suscitato speculazioni riguardo a un possibile riavvicinamento con l’ex marito Stefano De Martino, ma la modella ha chiarito la situazione rispondendo a chi le chiedeva spiegazioni. Ha affermato: “Sposata con me stessa”, dichiarando così il suo stato attuale di single e smentendo le voci che la volevano in una relazione con l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano, con il quale aveva avuto una breve liaison la scorsa estate e recentemente avvistata a Milano.

Un altro argomento che ha attirato l’attenzione dei media è stata la relazione tra Belen e sua sorella Cecilia. Secondo le indiscrezioni, le due avrebbero avuto un acceso litigio e non si sarebbero più sentite da diverse settimane. Entrambe le sorelle hanno mantenuto il riserbo sulla questione, evitando di commentare i rumors. Tuttavia, è noto che Cecilia è in attesa di una figlia, e un utente ha colto l’occasione per congratularsi con Belen per il suo imminente ruolo di zia. La showgirl ha risposto con un semplice “grazie mille” e un cuoricino rosso, dimostrando di essere felice per l’arrivo della nipotina, nonostante le tensioni familiari.

Nonostante la situazione complessa con Cecilia, Belen sembra essere contenta di accogliere Clara Isabel nella sua vita. Si vocifera che i genitori di Belen, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, stiano cercando di mediare per favorire una riconciliazione tra le sorelle. L’arrivo della nipote potrebbe rappresentare un’opportunità per ricucire i rapporti e riportare armonia all’interno della famiglia, ma al momento le dinamiche restano tese e non del tutto risolte.