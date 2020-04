Coronavirus, Alba Parietti sensibilizza a non lasciare soli i senzatetto Alba Parietti in un video cerca di sensibilizzare tutti a non lasciare soli i senzatetto in piena emergenza Coronavirus

Nessuno verrà lasciato solo. Il governo italiano lo ripete dall’inizio dell’emergenza Coronavirus che ci ha costretto a casa. Alba Parietti ricorda che però stiamo dimenticando gli invisibili. I senzatetto che vivono in strada e non hanno alcun aiuto. E racconta una storia struggente.

Alba Parietti dal suo account Facebook ha deciso di pubblicare un appello accorato che tutti dovremo condividere. Dobbiamo mostrare vicinanza alle persone più vulnerabili in questo momento di crisi mondiale. In Italia e in mezza Europa siamo tutti costretti a rimanere a casa, mentre per strada tantissime persone che una casa non ce l’hanno non sanno più come andare avanti. Non solo non hanno un tetto sotto il quale ripararsi, ma non hanno nemmeno niente da mangiare. E non possono contare sulla generosità di chi li aiutava economicamente o con un pasto caldo.

In questo momento i senzatetto vengono lasciati senzatetto perché le persone hanno paura di dare loro elemosine o portare loro qualcosa da mangiare.

A tal proposito l’attrice e conduttrice italiana ha deciso di raccontare una storia davvero commovente, quella di un senzatetto che inaspettatamente ha ricevuto da uno sconosciuto un po’ di pasta e qualcosa da mangiare. Sapete cos’è la prima cosa che ha fatto questo giovane? Ha dato un panino al suo cane, che vive con lui in condizioni disumane. Perché lo ama più di ogni altra cosa al mondo e con lui condivide tutto. Anzi, dà prima da mangiare a lui e non pensa a se stesso pur di vederlo felice.

Alba Parietti poi conclude:

Questo non può lasciarci indifferenti. Lascia loro qualcosa da mangiare, per i loro cani, la loro unica compagnia. Oggi ho chiamato un amico che produce cibo per cani. Produrremo e distribuiremo piccoli pacchetti per questi cani.

Non dobbiamo davvero dimenticarci di nessuno. Ognuno di noi deve fare il possibile!