Da chi da sempre è «Made in Italy», da chi da sempre lavora per realizzare i vostri sogni. Oggi vogliamo essere soprattutto sociali, per aiutare la nostra Italia, generosa e creativa! Un piccolo gesto per un grande obiettivo, da fare tutti insieme. Aiutiamo il sistema sanitario nazionale contribuendo ad aumentare i posti in terapia intensiva e fornire ulteriori risorse alle unità di soccorso partecipando alla raccolta fondi in collaborazione con @charitystars dove abbiamo messo in palio l’abito indossato da @achilleidol sul palco di @sanremorai 2019. ▶️ Link dell’asta in bio 🔝 • • • • • • • • • #VinciamoNoi #IoRestoACasa #DistantiMaUniti #achillelauro #charitystar #iloveitalia #iloveitaly #iosonoTorino #iosonoItalia #carlopignatelli #madeinitaly