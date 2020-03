Coronavirus, Ariana Grande invia migliaia di dollari ai fan che hanno perso il lavoro Ariana Grande ha deciso di inviare migliaia di dollari ai fan che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus. Insieme a lei anche la cantante Taylor Swift.

Ariana Grande ha deciso di inviare migliaia di dollari ai fan che hanno perso il lavoro a causa del coronavirus. Insieme a lei anche la cantante Taylor Swift sta donando 3000 dollari ai fan che sui social hanno dichiarato di avere problemi economici a causa della quarantena.

Al momento, secondo alcuni quotidiani internazionali, la popstar americana avrebbe già fatto più di 10 donazioni.

Ecco cosa riporta il TMZ:

“Ci è stato detto che l’ha già fatto con almeno 10 ragazzi – forse di più – Ariana si è connessa con i fan che hanno perso il lavoro e ha inviato loro una donazione in contanti tramite Venmo. I fan ci hanno detto di aver ricevuto pagamenti Venmo che vanno da 500 a $ 1,500 $.

Le nostre fonti dicono che le donazioni di Ariana Grande sono fatte in modo casuale, lei legge i tweet dei fan che si lamentano della perdita del lavoro e invia loro il denaro. Un ragazzo ha scritto che non riusciva a pagare l’affitto e lei ha chiesto la somma che gli serviva e l’ha subito mandata“.

Ariana Grande da sempre dichiara di essere fiera di avere origini italiane e visto che il nostro Paese sta vivendo un momento di grande difficoltà per l’emergenza coronavirus, ha voluto invitare i suoi numerosissimi fan a fare una donazione per l’Italia.

La cantante ha usato il suo profilo Instagram ufficiale che è seguito da tantissimi follower ed ha chiesto a tutti di fare una donazione per dare una mano concreta all’Italia in questo momento così difficile.

“Se state cercando un modo per aiutare l’Italia, per favore considerate di donare alla Croce Rossa Italiana. Vi mando il mio amore e per favore state sani e al sicuro“, questo è il suo appello.

In queste ore anche altri artisti internazionali stanno mandando il loro supporto all’Italia e non solo. Ad esempio, Selena Gomez pochi giorni fa ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram con un messaggio di speranza per tutti: “Siete nei miei pensieri“.

Anche Dua Lipa ha invitato i suoi fan a donare agli ospedali di Milano. Ricordiamo che la cantante è stata ospite al Festival di Sanremo. Questi sono grandi gesti di solidarietà che noi italiani non possiamo che apprezzare.