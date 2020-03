Coronavirus, Beppe Fiorello: “basta alle feste sui social, tre giorni di lutto nazionale” Le scene del Coronavirus a Bergamo toccano anche Beppe Fiorello: l'attore non ci sta, basta feste social, propone tre giorni di lutto nazionale

Da giorni ormai l’Italia ed in particolare il nord d’Italia è in ginocchio a causa del Coronavirus. Dopo le scene drammatiche dei camion intenti a trasportare da Bergamo alle altre città le bare dei molteplici morti da Covid19, Beppe Fiorello dice basta alle feste sui social e chiede tre giorni di lutto nazionale

Il Coronavirus sta continuando a dilagare senza tregua e la nostra Italia sembra essere la più colpita. Il Covid-19 non fa sconti e tra tutte le città che sta affliggendo in Lombardia, Bergamo è la più colpita. Il passaggio dei tanti camion intenti a trasportare i defunti è stata un’immagine che ha toccato tutti. Beppe Fiorello è in prima linea nella campagna di sensibilizzazione su quanto sta avvenendo condannando quanto pubblicato sui social con troppa leggerezza.

Le parole di Beppe Fiorello, attore di fiction e pellicole impegnate, non si capacita della superficialità con cui, ancora troppe persone, trattino l’emergenza Coronavirus. Il numero di morti a Bergamo è stato e probabilmente continuerà ad essere alto ma pare che non sia sufficiente a far smettere ad alcuni di prendere sottogamba la situazione. Beppe Fiorello decide quindi di esporsi con un messaggio su Instagram molto duro e severo, chiedendo tre giorni di lutto nazionale.

Sono indubbiamente parole incisive quelle di Beppe Fiorello che dovrebbero far riflettere tutti e che dovrebbero porre fine a chi sceglie di non curarsi di quanto sta accadendo ogni giorno nel nostro paese (e non solo) e pensa di poter continuare a vivere come se nulla fosse successo. Bergamo sta pagando un prezzo davvero alto a causa del Covid19. Nella sera di mercoledì 18 Marzo, il popolo bergamasco ha dovuto assistere ad una scena davvero funesta, dopo che in una sola settimana, le dipartite per Coronavirus sono state più di 300. Beppe Fiorello ha pubblicato un video in merito sul suo profilo Instagram.

L’attore chiede che venga almeno declamato un giorno di lutto nazionale per quanto accaduto a Bergamo e per quello che tutt’ora accade in tutto il nostro paese.