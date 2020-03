Coronavirus, Federica Sciarelli in isolamento: a “Chi l’ha visto” Pierpaolo Sileri Coronavirus, Federica Sciarelli in isolamento: a "Chi l'ha visto" ospite il Ministro della sanità Pierpaolo Sileri, positivo al Coronavirus

Federica Sciarelli, nota conduttrice del programma di Rai3 “Chi l’ha visto?” è in isolamento. La donna aveva ospitato nello studio RAI nella puntata di mercoledì scorso il viceministro alla Sanità, Pierpaolo Sileri poi risultato positivo al Coronavirus

La donna, oltre la diretta di mercoledì sera, ha anche condotto lo stesso programma il venerdì con un’edizione speciale dedicata proprio al temutissimo virus del COVID-19. Al momento la conduttrice, secondo fonti vicine a Fanpage, è in isolamento ma senza alcun sintomo

Ovviamente, con la donna, andrà in isolamento tutta la produzione e redazione del programma, e chiunque sia entrato in contatto con lei e con il viceministro. Probabilmente il programma vero sospeso di ancora 15 giorni per far stare tutti tranquilli.

Lo stesso episodio è capitato al programma di Rete 4 di Bruno Vespa, Porta a Porta. Lì è stato invece stato ospitato Nicola Zingaretti, lo scorso 4 marzo. Anche lui pochi giorni dopo ha scoperto di essere positivo al Coronavirus per questo il programma è stato sospeso

Diversamente dagli altri conduttori, Bruno Vespa ha espresso il suo punto di vista contrario nella chiusura del programma, definendo la decisione una “misura gravissima e pretestuosa”

“Nicola Zingaretti è venuto a Porta a porta nel pomeriggio di mercoledì scorso e ha manifestato i primi sintomi di positività al virus sabato. – spiega Bruno Vespa – Il direttore generale dello Spallanzani, professor Ippolito, mi ha confermato che il rischio si limita alle persone che nelle 48 ore precedenti (e non 72, come nel nostro caso) abbiamo avvicinato la persona infetta per più di mezz’ora a meno di un metro di distanza. Questo con Zingaretti non è avvenuto. Non esiste pertanto nessuna ragione sanitaria su cui si fondi il provvedimento”.

Si vocifera anche che il tampone eseguito su Bruno Vespa abbia dato esito negativo, ma i risultati non possono essere confermati finché non passano i 14 giorni di incubazione del virus