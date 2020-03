View this post on Instagram

"The difficult situation we are experiencing affects not only Italy, but the entire world. It is only through unity and collaboration that we will be able to achieve great results." Giorgio Armani * * “La difficile situazione che stiamo vivendo colpisce non solo l’Italia, ma tutto il mondo. Solo attraverso unione e collaborazione riusciremo a ottenere grandi risultati.” Giorgio Armani #GiorgioArmani Photo credits: @armanihoteldxb