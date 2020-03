Coronavirus, la cantante americana Joan Baez canta “Un mondo d’amore” all’Italia Joan Baez è stata per molti anni simbolo della lotta per i diritti: oggi decide di cantare "Un mondo d'amore" per l'Italia che combatte contro il coronavirus

Joan Baez è una notissima cantautrice statunitense, simbolo della lotta per i diritti di ogni genere. Dopo ave visto la situazione dell’Italia, la donna decide di fare un gesto nei confronti della nostra Nazione. Ha deciso di cantare “Un mondo d’amore” e di dedicarla al nostro Paese, che combatte contro il coronavirus.

La cantante, ormai 79enne, dopo aver visto molti italiani cantare dai loro balconi per contribuire a fare del bene per la comunità, cercando di alleviare l’angoscia del momento, ha deciso di fare anche lei un gesto per gli italiani. Si mette così davanti alla sua telecamera e, con in braccio la sua chitarra, inizia a cantare “Un mondo d’amore“, del cantautore italiano Gianni Morandi.

Inizia il video dicendo: “Scusatemi per il mio italiano“.

Poi ancora: “Ho visto persone italiane che cantavano dai loro balconi, sono fonte di ispirazione per tutto il mondo. Canterò qualcosa per te“.

Dopo queste parole, la cantante ha iniziato ad intonare la canzone di Gianni Morandi, accompagnata dal suono della sua chitarra.

A differenza di quello che la cantante diceva all’inizio, la canzone viene interpretata con un italiano ottimo e riesce a trasmettere emozioni fortissime. Ciò che la donna vuole regalare agli italiani è affetto e la vicinanza che tutto il mondo cerca di trasmettere alla nostra Nazione, piegata dalla pandemia del coronavirus. Nonostante la sua Nazione, l’America, stia soffrendo altrettanto, lei ha trovato comunque un posto nel suo cuore per cantare qualcosa anche per noi. Per chiunque ascolti la sua voce e le sue parole ci sono soltanto grandi,grandi emozioni.

Joan Baez è nota in tutto il mondo come il simbolo per la lotta ai diritti. La donna, infatti, oltre ad essere nota come grande cantautrice, è anche nota per le battaglie sociali che ha portato avanti e per il suo spirito pacifista. Inoltre, nella sua vita si conta anche un legame artistico e sentimentale con Bob Dylan.