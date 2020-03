Coronavirus, la donazione di Salmo per l’ospedale di Olbia Anche il cantante Salmo ha deciso di fare una donazione per l'emergenza coronavirus. Ha donato 35mila euro per l'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Anche il cantante Salmo ha deciso di fare una donazione per l’emergenza coronavirus. Ha donato 35mila euro per l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Salmo è uno dei tanti artisti che in questi giorni ha mostrato gentilezza e solidarietà per aiutare i medici che ogni giorno cercano di salvare le tante persone che stanno lottando contro il coronavirus negli ospedali d’Italia. Il rapper e la sua Lebonski Agency hanno partecipato alla campagna per comprare ventilatori per il reparto di rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia donando 35mila euro. Olbia è la città dove il cantante è nato e cresciuto e dove ora sta passando il periodo di isolamento imposto dal governo. La campagna è già arrivata 140mila euro grazie alla generosità del rapper ma anche dei cittadini olbiesi che hanno contribuito con molta partecipazione. I promotori dell’iniziativa hanno commentato così il gesto di solidarietà di Salmo: “E’ potente il grido che un artista come Salmo ha fatto risuonare (grazie a una donazione tanto importante, acquisterà un ventilatore per il reparto di terapia intensiva) quanto significativa nell’eco del suo gesto tra i milioni di fan. L’ennesimo atto di amore per la sua città”. Quando l’emergenza verrà superata, si spera presto, il rapper dovrebbe esibirsi negli stadi d’Italia. Il 9 giugno dovrebbe suonare allo stadio comunale di Bibione mentre il 14 dovrebbe diventare il primo rapper ad esibirsi da solista allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. L’evento ancora oggi è confermato ma non sappiamo se verrà cancellato o subirà uno slittamento vista l’emergenza in cui stiamo ancora vivendo. Il rapper, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto ricordare anche di rispettare le normative emanate dal Governo. Bisogna restare a casa uscire solo in caso di assoluta necessità. Poi ha pubblicato un freestyle intitolato “Nuovo rinascimento“, in cui parla del Covid-19 e attacca chi ancora non sta rispettando le regole. View this post on Instagram NUOVO RINASCIMENTO #venerdi13 A post shared by Salmo Official (@lebonwski) on Mar 13, 2020 at 6:03am PDT Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI