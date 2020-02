Coronavirus, la scelta de Le Iene: in onda senza pubblico Coronavirus, la scelta de Le Iene, pienamente condivisa da tutti: “Andremo in onda per la prima volta senza pubblico”; ecco perché

Coronavirus, la scelta della redazione di Le Iene è perfettamente in linea con le decisioni del governo. Giuseppe Conte durante la conferenza stampa ha invitato la popolazione alla prudenza per fermare il contagio. Poco fa sulla pagina di Le Iene è comparsa la loro decisione di andare in onda senza pubblico. Una decisione saggia e pienamente condivisa da tutti i loro fan.

Il Coronavirus fa paura e, per cercare di arginare il contagio, tutte le istituzioni hanno fatto la loro parte. Anche il mondo dello spettacolo e quello dello sport si stanno adeguando alla situazione. Molti spettacoli e incontri sportivi sono stati, infatti, annullati. La redazione de Le Iene ha deciso di fare la sua parte nella lotta al Coronavirus e ha annunciato che stasera la puntata andrà in onda senza pubblico in studio.

L’annuncio de Le Iene cambiano un’importante caratteristica del programma. Durante la puntata, infatti, il pubblico accompagnava i vari reportage con applausi ed esclamazioni.

Una cosa che, nelle prossime puntate de Le Iene sarà sicuramente molto evidente ma che serve per arginare il pericolo di contagio da Coronavirus. Ecco cosa hanno scritto gli autori de Le Iene sul profilo ufficiale del programma:

“Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza Coronavirus”.

Si tratta, dunque, di una scelta obbligata e importante per il programma di Davide Parenti. A condurre Le Iene saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Come ben sapete, gli studi della Mediaset si trovano a Milano, città ubicata nella zona considerata focolaio di contaggio da Coronavirus Covid-19.

AGGIORNAMENTO

Sembra che tutti i programmi Mediaset (quelli non registrati, ovviamente) andranno in onda senza pubblico.