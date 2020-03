View this post on Instagram

Stiamo vivendo un momento difficile e complicato per tutti ma oggi, che in tutto il mondo da sempre si parla di donne, per noi è doveroso e importante non rinunciare a ringraziare di cuore quelle 85.000 persone che, nonostante queste settimane dure, hanno deciso di sostenere una causa così importante come quella dei centri antiviolenza per dire per sempre basta alle violenze sulle donne. #unanessunacentomila ❤️ @fiorellamannoia @laurapausini @giorgiaofficial @elisatoffoli @officialnannini @amorosoof