Coronavirus, le prime parole di Daniele Rugani

Il difensore bianconero Daniele Rugani è tornato a parlare durante una chat video con la redazione JTV ed ha fatto sapere come sta dopo aver dopo essere risultato positivo al coronavirus.

Rugani si trova da giorni isolato in una stanza del J Hotel dopo essere risultato positivo al covid 19 ed è tornato a parlare in occasione di un collegamento video con la redazione GTV.

Il calciatore di serie A è apparso sereno e tranquillo dopo l’ansia del contagio ed ha voluto tranquillizzare tutti spiegando:

“Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto alcun grave sintomo. Mi ritengo fortunato, è stata una bella botta perché sono stato il primo nell’ambiente calcio. Aldilà di questo sono stato bene e spero che il mio caso sia stato utile a sensibilizzare tutti sulla gravità di questo problema”.

“È stata una botta perché c’è stato un boom mediatico fortissimo. In pochi minuti mi hanno scritto tante persone. Li ringrazio tutti. Sto bene, potete stare tranquilli. Supererò anche questa, la supereremo tutti. Speriamo di ripartire al massimo insieme”.

Il calciatore 25enne toscano ha voluto raccontare anche come sta trascorrendo queste giornate d’isolamento:

“Sto praticamente finendo Netflix”, ha detto scherzando.

Cosa farà Daniele Rugani quando passerà tutto questo? “Abbraccerò le persone care che mi stanno mancando in questo momento. Io sono al J Hotel da solo, la quarantena è un pochino lunga e noiosa come per tutti. A maggior ragione se sei da solo“, ha rivelato.