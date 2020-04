Coronavirus, morta la mamma di Fiordaliso: tutta la rabbia della cantante sui social È morta per coronavirus la mamma di Fiordaliso, la cantante ha espresso sui social tutta la sua rabbia. "Maledetto Covid-19 ti sei portato via la mia mamma".

È morta per coronavirus la mamma di Fiordaliso, la cantante ha espresso sui social tutta la sua rabbia. “Maledetto Covid-19 ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), la roccia mio padre ti ha sconfitto ed è guarito“, sono queste le parole di Fiordaliso.

La cantante ha voluto esprimere il suo dolore e la sua rabbia per il virus che ha colpito anche la sua famiglia, purtroppo sua mamma Carla non ce l’ha fatta. Papà Auro invece è riuscito a sconfiggere il Covid-19.

Sono tantissimi i commenti che ha ricevuto sotto il post, tanti fan le hanno mostrato vicinanza per questo momento così doloroso per lei. Anche molti personaggi dello spettacolo le hanno voluto fare le condoglianze. Rita Pavone ha commentato così:

“Il mio cordoglio per la tua mamma. Ti abbraccio fortissimamente. Tu sei una roccia. Tu sei una grande donna“.

La cantante ha presentato mamma Carla in occasione di Bake Off Italia Celebrity Edition 2017, a questo programma avevano partecipato in coppia.

Fiordaliso ha cinque fratelli, la cantante ha sempre detto di essere molto legata alla sua famiglia. Ha avuto il primo figlio a 15 anni, sia la mamma che il papà non furono molto felici tanto che decisero di rinchiuderla in un istituto.

Con il passar del tempo, Fiordaliso ha perdonato questa decisione così forte fatta dai suoi genitori. In un’intervista ammise: “Gli errori li fanno anche i genitori“.

Nonostante gli alti e i bassi, la cantante ha avuto buoni rapporti con i suoi genitori e questo dramma ha unito ancor di più la sua famiglia. È uno dei momenti della vita più difficili da superare.

Questo è il post che la cantante ha scritto poche ore fa su Instagram: