Coronavirus, Taylor Swift dona 3 mila dollari ad una fan che non può pagare l’affitto a causa della pandemia Taylor Swift, nota postar americana, decide di donare 3 mila dollari ad una sua fan dopo aver letto un post su Twitter in cui dice di non poter pagare l'affitto

Tra i cuori più dolci dei vip, c’è sicuramente quello di Taylor Swift. La famosa popstar americana, infatti, pare abbia fatto un gesto bellissimo: dopo aver letto un post su Tumblr di una sua fan, la quale non riusciva a mantenere la propria casa a causa dell’esplosione della pandemia di coronavirus, la giovane cantante ha deciso di donare alla ragazza 3 mila dollari per pagare l’affitto.

Taylor Swift è una delle popstar americane più popolari sul panorama mondiale. Conta milioni di fan in tutto il mondo. È proprio una di queste ad attirare la sua attenzione in questi giorni. La ragazza in questione è Holly Turner, che di mestiere è una fotografa freelance nell’ambito dell’industria musicale. Lavori come questi sono stati totalmente bloccati dall’arrivo della quarantena preventiva e per questo motivo la ragazza si è trovata in estrema difficoltà economica.

Così racconta: “Non avrei potuto restare nel mio appartamento dopo maggio, se non fosse stato per lei”. Con quel “lei” la ragazza intende proprio Taylor Swift, la quale ha letto il post su Tumblr in cui la sua fan raccontava la sua storia e non ha potuto resistere dall’aiutarla, inviandolo 3 mila dollari.

Così continua Holly Turner: “Ho lavorato per tutta la vita per potermi trasferire a New York e lavorare lì, e quando pensavo che questa cosa stava per essermi portata via, lei l’ha salvata per me. Sono così, così grata”.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo — holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020

Taylor Swift è una tra le star che in questo momento così critica ha sempre ricordato, tramite i suoi social, a tutti i suoi fan l‘importanza di rimanere a casa, per bloccare la diffusione del contagio, intrattenendoli anche, magari facendo vedere la sua buffa gattina Meredith, scrivendo così: “Per Meredith, l’auto quarantena è uno stile di vita. Sii come Meredith.”

No è certo, però, la prima volta che Tay Tay, soprannome di Taylor Swift, ha fatto una cosa del genere. Sicuramente, molti di voi ricorderanno l’aiuto, sempre economico, che la giovane popstar ha fatto ad un’altra delle sue fan, pagandole le cure mediche, e anche ciò che ha fatto ad un’altra di loro, saldando il suo debito universitario. Insomma, non si può negare che la cantante tenga veramente molto alle sue Swiftie, nomignolo che caratterizza le sue fan.