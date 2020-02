Coronavirus, Uomini e Donne: annullati i casting il 4 Marzo per il Trono Classico Coronavirus, anche la redazione di Uomini e Donne prende una decisione: saranno sospesi i casting il 4 Marzo per il Trono Classico a Bologna. Ecco il comunicato

Coronavirus, arrivano le prime conseguenze per quanto concerne le reti televisive. Dopo Le Iene, Live – Non è la D’Urso, Che tempo che fa e molti altri anche la redazione di Uomini e Donne prende una decisione: i casting previsti il 4 Marzo a Bologna per il tanto ambito Trono Classi saranno annullati

A dare la notizia ufficiale è la pagina Instagram ufficiale del Programma che con un breve comunicato fa sapere ai telespettatori e agli aspiranti tronisti che per un po’ possono starsene a casa, i casting sono infatti annullati

“ATTENZIONE! In seguito alle vicende che in questi giorni stanno interessando il nostro paese, la data del casting “trono classico” prevista per il 4 marzo a Bologna è stata annullata“

Molte, come accennato sopra, le misure preventive che Mediaset ha adottato in questi giorni. Anche i programmi di Barbara D’Urso (Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso) sono andati in onda senza pubblico, questo per evitare luoghi eccessivi di aggregazione di persone da tutta Italia

Non è ancora chiaro cosa accadrà al programma di Maria De Filippi “Amici”, questa settimana infatti dovrebbe iniziare il tanto atteso seralone, ma staremo a vedere. Nessun cambiamento per C’è Posta per Te invece, che è stato registrato nei mesi scorsi.

Anche Silvia Toffanin è coinvolta nei programmi senza pubblico, il suo “Verissimo” infatti questo sabato andrà in onda da Milano ma senza spettatori in studio, questo anche per Tiki Taka, Mattino Cinque e Le Iene

Ancora da prendere le decisioni per altri programmi come quelli di Del Debbio, Nuzzi e Chiambretti “Diritto e Rovescio”, “Quarto grado” e “CR4 – La repubblica delle donne”. Cosa accadrà ai vertici di Cologno Monzese nelle prossime ore?