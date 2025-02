Cosa c’è scritto sul mantello di Maria Tomba e perché la cantante si è presentata in pigiama 

Maria Tomba è una delle Nuove Proposte che ha trionfato a Sanremo Giovani 2025. Durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, ha catturato l’attenzione con un look audace e originale, che ha suscitato curiosità e ammirazione tra il pubblico e gli esperti del settore.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo ha visto la seconda serata caratterizzata dalle esibizioni di metà dei Big e dalle quattro Giovani Proposte vincitrici di Sanremo Giovani, tenutosi lo scorso dicembre. Tra le artisti più attese, Maria Tomba, ex concorrente di X-Factor, ha fatto la sua entrata con il brano “Goodbye (voglio good vibes)”. La sua apparizione è stata segnata da un look che ha mescolato eleganza e spensieratezza, con un outfit che ha lasciato il segno per il suo stile distintivo e il messaggio chiaro e diretto.

Il look audace di Maria Tomba

Per Maria Tomba, l’esibizione all’Ariston rappresentava un momento significativo, il suo debutto su uno dei palcoscenici più prestigiosi della musica italiana. La giovane artista ha deciso di sorprendere il pubblico curando ogni dettaglio del suo look, avvalendosi della collaborazione della stylist Federica Reali, nota per il suo lavoro con altri artisti del panorama musicale. Durante la sua esibizione, Tomba ha scelto di indossare un mantello scuro, creando un effetto di grande attesa. Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato quando, prima di iniziare a cantare, ha rivelato un pigiama di seta blu notte, arricchito da applicazioni di Swarovski. Questo abbigliamento, che rievoca un’estetica infantile e giocosa, ha trasformato il concetto di pigiama in un simbolo di comfort e felicità, riflettendo il suo desiderio di esprimere la propria identità artistica in modo autentico.

Il messaggio dietro lo slogan di Maria Tomba

Un elemento che ha colpito particolarmente è stato lo slogan ricamato sul pigiama, che recitava “Guardami gli occhi e non le poppe”. Questo messaggio, svelato quando la cantante si è girata di spalle, si ricollega al tema della sua canzone e porta un forte significato. Maria Tomba ha voluto comunicare che al di là dell’apparenza e del superficialismo, esistono aspetti più profondi nella vita, accessibili attraverso il dialogo e l’empatia. La scelta di un messaggio così diretto e provocatorio riflette la volontà di affrontare temi importanti, invitando il pubblico a guardare oltre le convenzioni. Inoltre, i gioielli indossati dalla cantante, tutti a forma di cuore e firmati Salvini, hanno ulteriormente sottolineato il legame con un’estetica che si rifà all’infanzia e ai valori di affetto e spensieratezza.