“Costano una fortuna” Tony Effe a Sanremo 2025 non bada a spese: i suoi gioielli hanno un costo stratosferico

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha catturato l’attenzione di pubblico e critica, confermandosi come un evento di grande rilevanza nel panorama musicale italiano. I cantanti in gara hanno avuto l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston, mostrando non solo le loro doti artistiche, ma anche i look curati per l’occasione. Tra i protagonisti della serata, Tony Effe ha fatto il suo debutto, attirando l’attenzione con un outfit che ha combinato eleganza e originalità. La sua scelta di abbigliamento è stata accompagnata da gioielli di alta gioielleria, che hanno ulteriormente arricchito la sua presenza scenica.

Il look di Tony Effe a Sanremo 2025

Tony Effe, rapper noto per il suo stile audace, ha scelto di presentarsi sul palco di Sanremo con un look total white firmato Gucci. La giacca doppiopetto, abbinata a una cravatta in tinta, ha conferito al suo aspetto un’aria sofisticata. A completare l’outfit, ha indossato un paio di guanti di pelle rossi, un tocco di colore che ha bilanciato l’eleganza del bianco. Un elemento sorprendente è stato l’assenza dei suoi iconici tatuaggi, che solitamente ricoprono gran parte del suo corpo. Per questa esibizione, Tony Effe ha optato per un trucco che ha temporaneamente nascosto i suoi tatuaggi, creando un’immagine rinnovata e inaspettata per i suoi fan.

La preparazione per questo evento è stata curata dallo stylist Antonio Pulvirenti, il quale ha collaborato con il rapper per realizzare un look che fosse al contempo in linea con il suo stile e adatto all’importanza della manifestazione. Tony Effe ha fatto il suo debutto a Sanremo con il brano “Damme na mano”, e la sua performance è stata anticipata da un’aspettativa crescente tra i fan e gli appassionati del festival. La scelta di un outfit così particolare ha sicuramente contribuito a catturare l’attenzione del pubblico, facendo di lui uno dei protagonisti più discussi della serata.

Quanto valgono i gioielli di Tony Effe

I gioielli indossati da Tony Effe hanno aggiunto un ulteriore livello di lusso al suo look. Tra i pezzi più significativi, spicca la spilla Schlumberger by Tiffany, realizzata in oro 18k e arricchita da diamanti taglio brillante. Questo accessorio, ispirato al simbolo di Amalfi, ha un valore di circa 29.200 dollari, equivalente a circa 28.000 euro. Non è passato inosservato neanche l’uso della collana Tiffany HardWear, che, pur non indossata al collo, è stata attaccata ai pantaloni, evidenziando la sua originalità. Questo pezzo è caratterizzato da maglie alternate con diamanti incastonati e ha un valore di 85.000 euro.

Il rapper ha completato il suo look con un braccialetto della stessa linea Tiffany HardWear, in oro bianco e pavé di diamanti, dal valore di circa 196.000 euro. La collezione esprime una combinazione di forza e libertà, valori che risuonano con l’immagine del cantante. Inoltre, Tony Effe ha indossato orecchini Tiffany Victoria a forma di fiore, realizzati in platino e diamanti, con un prezzo di 10.800 euro. Tra gli altri gioielli si trovano anche due bracciali Tiffany Lock, uno in oro bianco con diamanti baguette da 138.000 euro e l’altro con diamanti pavé da 45.500 euro. A completare il tutto, un braccialetto Tiffany T T1 con diamanti in oro bianco dal valore di 47.600 euro.

In totale, il valore stimato dei gioielli di Tony Effe si attesta attorno ai 550.900 euro, rendendo il rapper uno dei più “preziosi” sul palco dell’Ariston. La scelta di accessori così raffinati non solo ha esaltato la sua immagine, ma ha anche dimostrato un’attenzione particolare per i dettagli, caratteristica fondamentale per un evento di tale rilevanza. Con questo look, Tony Effe ha non solo rappresentato la sua personalità, ma ha anche segnato il suo ingresso nel mondo del Festival di Sanremo con stile e audacia.