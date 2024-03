“Costretta a parlare” La sosia di Kate Middleton rompe il silenzio, chi è e che lavoro faceva prima di diventare la sosia della Principessa 

Nel corso degli ultimi giorni, Kade Middleton è stata filmata a Windsor con il marito, il principe William. Tuttavia, la maggior parte delle persone crede che quella nel video non sia la principessa del Galles. Infatti, molti credono che potrebbe trattarsi di una sua sosia, Heidi Agan la quale, di recente, ha svelato la verità. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Da quando Kate Middleton è finita al centro di uno scandalo mediatico per via di numerose teorie del complotto, l’attenzione è ricaduta anche su di Heidi Agan, la sosia ufficiale della principessa del Galles. Le voci e le speculazioni si sono fatte insistenti dal momento in cui qualcuno ha avvistato la principessa del Galles uscire da un negozio a Windsor in compagnia di suo marito, il principe William.

In ogni modo, anche questa volta in molti hanno pensato che la persona nel video non sia la vera Kate Middleton ma la sosia ufficiale, Heidi Agan. Alla luce di questo, la diretta interessata ha rotto il silenzio in merito alla questione. Nel dettaglio, la 43enne ha smentito categoricamente le numerose speculazioni con queste parole:

I miei social media sono impazziti perché la gente pensa che sia io, ma non è così.Ero al lavoro in quel momento, quindi so che non sono io. Credo al 100% che siano Kate Middleton e William nel video.

Heidi Agan: chi è la sosia di Kate Middleton

Heidi Agan ha 43 anni ed è la sosia ufficiale di Kate Middleton a partire dal 2012. Nella vita reale è convolata a nozze con Russel Agan e ha dato alla luce due figli Blake e Abigail. In occasione di un’intervista al “Daily Mirror”, la 43 enne ha raccontato:

Sono sempre attenta a quello che fa. Ho guardato attentamente come parla e come si comporta.

Prima di diventare la sosia della principessa del Galles, Heidi Agan lavorava in un ristorante e guadagnava solo sette sterline l’ora. Attualmente partecipa ad eventi speciali e a photoshooting grazie ai quali guadagna più di 9000 sterline a settimana.