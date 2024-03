“Costretta a subire e sotto stress” gli amici di Kate Middleton rompono il silenzio e svelano cosa accade nella Royal Family

La granduchessa del Galles sta vivendo un periodo piuttosto delicato. Negli ultimi giorni alcuni suoi comportamenti sono finiti al centro dello scandalo e proprio per questa ragione gli amici della donna hanno di dire la propria in merito a quanto sta accadendo a Kate Middleton.

Scopriamo insieme le loro parole e quali problemi riguarderebbero la povera Kate.

Kate Middleton al centro della scena mediatica

Il periodo appena trascorso ha segnato drasticamente la povera Kate Middleton, la quale ha avuto delle ripercussioni sia sul piano fisico che su quello psicologico. La granduchessa è infatti reduce da un’operazione all’addome avvenuta a causa di problemi di salute che l’hanno colpita duramente.

Come se tutto questo non bastasse, diverse teorie del complotto hanno cominciato ad infangare la sua figura. In molti scatti infatti, la principessa non sembra essere presente e si è perfino vociferata la presenza di una controfigura che andrebbe a sostituirsi a lei durante gli eventi pubblici.

Basti pensare allo scandalo relativo alla foto pubblicata in occasione della giornata dedicata alla Festa della mamma. Diversi esperti si sono messi ad analizzare le anomalie che lo scatto ha rivelato fin dal principio. In quel momento la stessa Kate è intervenuta sulla questione, dichiarando come anche lei sia appassionata di editing e filtri da applicare alle foto una volta scattate.

Gli amici di Kate parlano della situazione della duchessa del Regno Unito

Credits: Rai

Per cercare di dare uno scossone a questo brutto momento, alcuni degli amici più intimi di Kate Middleton hanno deciso di dire la loro sulla questione . Alcuni di loro hanno perfino rilasciato un’intervista dove hanno dichiarato come la stessa sia da anni sotto pressione a causa del ruolo che il destino ha scelto per lei. Kate è sotto una pressione incredibile da anni e ora viene attaccata dai media per degli errori che hanno commesso altre persone. I suoi collaboratori avrebbero dovuto essere più attenti. Perché non hanno controllato le cose a tempo debito? Mi dispiace, ma la colpa non è di Kate: lei sta soffrendo ed è sotto forte stress.

Queste sono state le parole che un’amica della donna ha pronunciato a sua difesa e, ovviamente, non è stata l’unica a farlo. Un altro amico di famiglia ha infatti dichiarato come tutta l’attenzione dei media si sia focalizzata su Kate e William a seguito dello scandalo di Harry e Meghan. Kate si è sobbarcata tutto il carico emotivo della faccenda e ora avrebbe bisogno di un momento di riposo per riprendersi completamente. Qual è il vostro pensiero in merito?