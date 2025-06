“Costretto a fermarsi” La notizia su Stefano De Martino spiazza il pubblico: perché si ferma 

Stefano De Martino ha condotto un'altra puntata di Affari Tuoi, premiando un concorrente con 29 mila euro, mentre il programma salta stasera per il match Italia-Moldavia valido per le qualificazioni mondiali

Ieri sera, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai condotto da Stefano De Martino. Il conduttore ha avuto l’opportunità di far felice un concorrente, il quale ha portato a casa una vincita di 29 mila euro. Tuttavia, è importante notare che stasera il programma non sarà trasmesso.

Coloro che si stavano preparando a seguire il programma dovranno attendere. Infatti, alle 20.30 su Rai Uno andrà in onda Italia–Moldavia, un incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali. Questa partita è particolarmente significativa dopo la pesante sconfitta subita venerdì contro la Norvegia, che ha portato all’allontanamento di Luciano Spalletti dalla panchina. Gli Azzurri ora devono impegnarsi al massimo per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff.

Per i fan del game show, comunque, non c’è motivo di preoccuparsi: la prossima puntata di Affari Tuoi è già programmata per martedì sera, subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. La puntata di ieri ha rappresentato un evento speciale anche in termini di ascolti.

Stefano De Martino conquista il pubblico nonostante la concorrenza

Nonostante la forte competizione rappresentata dalla finale del Roland Garros, che ha visto opposti Sinner e Alcaraz, Stefano De Martino è riuscito a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Il programma ha registrato oltre 4 milioni di spettatori, raggiungendo uno share del 22,38%. Questo risultato ha posizionato Affari Tuoi come il programma più visto della serata, non solo su Rai Uno ma in generale.

È interessante notare che Affari Tuoi continuerà a essere trasmesso regolarmente fino ai primi di luglio, sfruttando le settimane per recuperare le puntate saltate in precedenza, comprese quelle annullate a causa della scomparsa di Papa Francesco. De Martino e la sua squadra, composta dalle “regioni d’Italia”, si sono dimostrati in grado di mantenere il gradimento del pubblico anche in situazioni difficili.

In questo contesto, il game show si conferma un appuntamento fisso per gli italiani, capace di attrarre un vasto pubblico con la sua formula coinvolgente e le vincite cospicue. La prossima puntata, prevista per martedì, promette di continuare questa tradizione di successo e intrattenimento, mantenendo viva l’attenzione degli spettatori.