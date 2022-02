Courteney Cox rinnega i ritocchi estetici: “Mi hanno cambiato il viso”

Courteney Cox rinnega i ritocchini estetici spiegando quando le abbiano cambiato il viso nel corso del tempo. Quelli che negli ultimi anni erano solo delle indiscrezioni e dei chiacchiericci, hanno trovato conferma nelle parole della famosa attrice.

È proprio lei a svelare di aver ceduto alla chirurgia estetica per ‘modificare’ alcuni punti del suo viso che ora, le pesano come un macigno. Nel corso di una lunga intervista Cox si è mostrata pentita della scelta fatta anni fa, sottolineando il suo grande rammarico per la decisione presa.

Il portale The Sunday Times infatti, ha intervistato Courteney in merito alla sua vita privata, alla sua carriera e ai ritocchini estetici che per diverso tempo aveva negato. La grande attrice tra circa 3 anni festeggerà i suoi 60 anni, mostrandosi visibilmente emozionata e incredula.

Nonostante la sua età non più troppo giovane, Courteney ha accanto un uomo più giovane di lei che la fa sentire speciale e amata. Una vera e propria boccata di aria fresca è la sua relazione con il chitarrista degli Snow Patrol Johnny McDaid.

L’intervista nei suoi confronti però, si è focalizzata sui ritocchini estetici che la donna avrebbe fatto sul suo viso e di cui, si è pentita tantissimo. A confermare il tutto è la stessa Courteney che ha lasciato milioni di fan sorpresi e senza parole.

Courteney Cox rinnega i ritocchi estetici

Nel corso dell’intervista al The Sunday Times, la famosa attrice ha rivelato la verità in merito alle operazioni di chirurgia estetica svelte sul suo viso. Per anni la donna ha sempre cercato di evitare l’argomento arginando il tutto a poche e semplici dichiarazioni.

Ora però, Courteney ha spiegato davvero come è successo al suo volto: “C’è stato un momento in cui mi sono detta di stare invecchiando tutto in una volta. Sembravo davvero più vecchia e allora ho cercato di inseguire quella giovinezza. L’ho fatto per anni. Non mi sono mai resa conto di quanto sembrassi strana. Se ci penso oggi, mi vengono i brividi”.

“Mi sono state fatte cose davvero strane in faccia. Oggi non lo farei più” conferma l’attrice durante l’intervista. Per anni infatti, Cox ha cercato di inseguire la giovinezza non accettando l’età che avanzava anche per lei. Ora però, è lei stessa a rinnegare le varie operazioni al viso a cui si è sottoposta.