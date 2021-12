Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, è stata ospite durante l’ultima puntata del programma televisivo Oggi è un altro giorno. La donna ha raccontato, in diretta tv, del rapporto che aveva con il suo papà e degli anni in cui ha sofferto di anoressia.

Non aveva un rapporto molto aperto con il cantante, tanto che ogni anno, a Natale e al compleanno, gli scriveva delle lettere. Lettere attraverso le quali Cristiana Ciacci gli raccontava tutto ciò che aveva dentro, le cose brutte e le cose belle e sulle quali i due non tornavano mai. La donna si apriva con il suo papà, su quattro o cinque fogli, mentre piangeva. Little Tony leggeva le parole di sua figlia con le lacrime agli occhi, chiuso nella sua stanza. Poi scendeva da lei e l’abbracciava, senza dire una parola.

Avevano un rapporto chiuso, che andava avanti proprio grazie alla penna e che oggi Cristiana ricorda davanti all’intero mondo televisivo. Ha usato una lettera, anche per dire a suo padre che era in attesa del secondo figlio. Ha spiegato, durate la trasmissione, che Little Tony non aveva preso bene la sua prima gravidanza. Aveva iniziato la relazione con il suo compagno da soli 5 mesi e per il cantante era stata troppo avventata. Così, quando è rimasta incinta per la seconda volta, impaurita dalla reazione del suo papà, ha deciso di dirglielo con una lettera.

L’unico modo che avevo di raccontargli tutto il mio mondo interiore, ciò che mi faceva stare male e anche quello che mi faceva stare bene, era scrivergli queste lettere che erano cinque o sei fogli pieni di tantissime emozioni e io piangevo mentre le scrivevo e lui piangeva mentre le leggeva dopo essersi chiuso in camera e scendeva con gli occhi lucidi, ci abbracciavamo anche se poi non ne parlavamo più.

Cristiana Ciacci e l’anoressia

Con il cuore aperto, davanti alle telecamere, Cristiana Ciacci ha anche raccontato di quanto l’assenza di Little Tony le abbia portato sofferenza nella vita. Per 12 anni, la donna ha sofferto di anoressia. Ha lottato per tanto tempo, soprattutto dopo la morte della mamma.