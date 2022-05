Cristiano Malgioglio all’Eurovision: le scuse a Chanel Terrero, la cantante spagnola

Senza alcuna ombra di dubbio Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente il celebre artista ha chiesto scusa a Chanel Terrero, la cantante della Spagna che ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2022. Scopriamo insieme cosa è succeso nel dettaglio.

Cristiano Malgioglio ha condotto l’Eurovision Song Contest 2022 in qualità di telecronista. Di recente, il celebre cantante è finito al centro della cronaca rosa a causa delle sue parole pronunciate nei confronti dell’artista spagnola.

A seguito dell’esibizione di Chanel Terrero, Cristiano Malgioglio ha espresso una sua opinione in merito alla performace. Queste sono state le sue dichiarazioni che hanno suscitato numerose polemiche sul web:

Devo dire che è bella e balla molto bene. Infatti è cubana. Ma la sua è una canzoncina da spiaggia. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez. C’era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna, ma per un soffio non sono passati.

Per difendersi dalle critiche, il cantante ha dichiarato di aver usato un tono ironico nelle sue espressioni il quale però non è stato adeguatamente interpretato. Alla luce di questo, lui stesso ha deciso di porre le sue più sincere scuse alla cantante:

Gli spagnoli ne hanno fatto una tragedia. Non hanno capito l’ironia dei miei commenti. Io con onestà ho dato giudizi in cui credevo, sempre conditi da qualche battuta. Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò Disculpame, per sdrammatizzare. Io al discount ci vado e trovo cose deliziose, anche sespesso ci sono imitazioni di prodotti più famosi. Il senso era quello: Chanel sembrava ispirarsi a Jennifer Lopez. Tutto qui. Chissà cosa ne avrà pensato Jennifer Lopez.