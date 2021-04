La morte di Milva ha scosso tutto il mondo dello spettacolo. La cantante e attrice se n’è andata all’età di 81 anni dopo una lunga malattia neurologica. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi che hanno voluto ricordarla. Tra i tanti messaggi anche quello di Cristiano Malgioglio, che dopo aver appreso la notizia della morte della sua amica, ha voluto lanciare un appello a Maria De Filippi affinché si adoperasse per renderle omaggio nella sua trasmissione Amici.

Fonte: Google

“Sarebbe bello che anche le nuove generazioni conoscessero la grandezza di Milva e faccio un appello a Maria De Filippi. Perché anche ad ‘Amici’ in una delle prossime puntate non cantano un brano di Milva e ne ricordano la storia?” – ha commentato Malgioglio.

Fonte: Rai

Cristiano Malgioglio ricorda l’amica Milva su Instagram

L’artista ha voluto omaggiare Milva con un lungo post su Instagram: “Era una cantante popolare ma con una classe imparagonabile” – ha scritto Cristiano sotto una foto pubblicata sul suo profilo social, uno scatto datato e molto nostalgico, dove i due artisti appaiono insieme: “Non avrei mai voluto pubblicare questa foto…ma volevo ricordarti così in tutta la tua bellezza ed eleganza. Oggi il mio cuore è rotto. Ci lascia la più grande artista del nostro Paese. Che emozione quando abbiamo interpretato insieme ‘Amica’. Amica stupenda ma soprattutto ARTISTA UNICA. SARAI SEMPRE IMMENSA COME LA TUA MERAVIGLIOSA VOCE”.

Anche Iva Zanicchi ha voluto ricordare Milva registrando un video dove ha speso bellissime parole per la collega scomparsa: “Ciao Milva. Buon viaggio ad una grande artista. L’hanno ricordata poco in questi anni, anzi affatto”. Chissà se Maria De Filippi raccolga l’invito di questi due grandi artisti e omaggerà Milva nella sua trasmissione del sabato sera. Un’occasione per far conoscere al pubblico più giovane la musica di una grande artista, finita negli ultimi anni un po’ nel dimenticatoio.