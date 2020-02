Cristiano Ronaldo compie 35 anni: festeggerà a Sanremo? Cristiano Ronaldo compie 35 anni: festeggerà a Sanremo? Giovedì la sua Georgina Rodriguez pare gli abbia riservato un posto all'Ariston

Cristiano Ronaldo compie oggi, 5 febbraio 2020, 35 anni. Trascorrerà il suo compleanno in famiglia, con Georgina Rodriguez, i suoi figli e sua madre. E chissà che non decida di festeggiare anche a Sanremo 2020, dove la moglie sarà protagonista nella terza serata.

Il 5 febbraio 2020 Cristiano Ronaldo, campione della Juventus, festeggia 35 anni. CR7 sui social sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri e di affetto. I primi a fargli gli auguri sono stati i suoi compagni di squadra, che lo hanno anche festeggiato alla Continassa: oggi si è anche dovuto allenare, perché il prossimo weekend scendere in campo con la maglia della Vecchia Signora.

Ha festeggiato con i suoi compagni di squadra, ma sicuramente in serata festeggerà anche a casa con la sua famiglia. Il calciatore portoghese avrà accanto Georgina Rodriguez e i loro quattro figli. E ci sarà di sicuro la madre, sempre presente nella sua vita. Così come gli amici più cari, che saranno arrivati in quel di Torino per spegnere con lui le 35 candeline.

E poi chissà che domani, giovedì 6 febbraio 2020, non faccia un altro compleanno. Georgina Rodriguez sarà infatti tra le conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2020. E pare che al teatro Ariston sia già stato riservato un posto per Cristiano Ronaldo. La sua presenza sarebbe rassicurante per la moglie e una manna dal cielo per la produzione.

Ronaldo, se gli impegni con la Juventus lo permetteranno, di sicuro vorrà essere al fianco della moglie alla sua prima volta al Festival di Sanremo.

Del resto la coppia ha dimostrato di essere più unita che mai. E come lei c’è sempre in ogni debutto che conta del famoso calciatore, lui potrebbe essere presente per sostenere la bella modella. Vedremo se sarà a Sanremo!