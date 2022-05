Finalmente Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno pubblicato sui loro canali social le foto della nuova figlia, appena nata, alla quale sono stati dedicati bellissimi album fotografici. Per la piccola di casa, è stato scelto da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez il nome Esmeralda: tu conosci il significato di questo nome per bambina?

Fonte foto da Instagram di cristiano e georginagio

Esmeralda è nata circa un mese fa. È la quinta figlia per la coppia, che però ha dovuto affrontare anche un terribile lutto. Georgina Rodriguez era incinta di due gemelli, ma purtroppo uno dei due bambini è nato morto. Esmeralda invece ce l’ha fatta.

La coppia ha voluto aspettare un po’ prima di presentare al mondo la piccola Esmeralda, anche per elaborare il lutto per la perdita del bambino che attendevano insieme alla sorellina. Oggi la mostrano a tutti quanti e spiegano anche perché hanno scelto questo nome per lei.

Appena nata Georgina Rodriguez aveva svelato il nome di Esmeralda, una bambina che già dimostra di essere bellissima come mamma e papà. Il nome scelto è di origini spagnole, come del resto lo sono anche i genitori.

Esmeralda deriva dal greco smaragdos oppure dal latino smaragdus. In entrambi i casi si riferisce proprio allo smeraldo, la pietra preziosa che simboleggia la speranza. Letteralmente il nome, che si addice a una persona seducente e affascinante, perfetta compagna di vita e ballerina ottima, significa “colei che dona speranza”.



Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: Esmeralda è il nome perfetto per la quinta figlia

Esmeralda, dunque, è il nome ideale per la quinta figlia di una famiglia numerosa, che ha affrontato insieme la perdita dell’altro bambino che era cresciuto con la piccola di casa nel grembo della mamma.



Un momento non facile allietato però dal fiocco rosa che ha reso tutti più sereni in casa.