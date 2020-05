Cristiano Ronaldo fa un super regalo alla mamma Dolores Aveiro Il cannoniere Cristiano Ronaldo in onore della festa della mamma, fa alla sua un regalo davvero incredibile

Cristiano Ronaldo, indiscusso campione portoghese ed attaccante della Juventus non si è davvero risparmiato per la festa della mamma. A Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, il figlio ha fatto un regalo davvero super: un Suv della Mercedes nuovo di pacca.

L’amore che Cristiano Ronaldo nutre per la madre Dolores Aveiro non lo ha mai celato. I due infatti sono legatissimi ed il capo cannoniere della Juventus ha deciso di rimarcarlo facendo alla mamma un regalo a quattro ruote.. e che ruote! Un elegantissimo e potente Suv della Mercedes nero con un meraviglioso fiocco rosso stava attendendo di essere scartato per la festa della mamma.

Dolores Aveiro è stata indubbiamente piacevolmente sorpresa nel ricevere un regalo così importante ed ha ringraziato il figlio pubblicamente su Instagram con un post scrivendo: ” Grazie ai miei bambini per il regalo ricevuto oggi” . La macchina splendida che Cristiano Ronaldo ha regalato alla mamma assieme ai suoi fratelli è stato davvero grandioso.

Per Cristiano Ronaldo la mamma e la compagna Georgina Rodriguez sono le donne più speciali che esistano e non si è mai trattenuto nel fare loro regali e nel dedicare loro attenzioni nonostante essendo il calciatore più forte del pianeta sia spesso impegnato con allenamenti e campionati. Nonostante la situazione attuale difficile per tutti, Cristiano Ronaldo ha deciso di far sorridere e rendere felice la sua mamma con mazzi di fiori e la macchina nuova.

Grazie al gesto di Cristiano Ronaldo, sua mamma Dolores Aveiro passerà davvero una bellissima festa della mamma lontano con la mente dai pensieri negativi che lo stato di emergenza attuale ha creato un po’ a tutti. Chissà che giorno dopo giorno le cose comincino a tornare alla normalità, che le attività possano riprendere a funzionare, le persone ad uscire rispettando le distanze ed il calcio, perché no, a rallegrare alcune serate con le meravigliose giocate di Cristiano Ronaldo.